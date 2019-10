Mega-Event Expo2020 in Dubai

Es ist das größte Ereignis, das je im Nahen Osten organisiert wurde: Zur Weltausstellung werden 25 Millionen Besucher erwartet. Die Bauarbeiten haben begonnen.

Ein Lastwagen nach dem anderen braust durch den Wüstenstaub, Bagger und Kräne sind in Bewegung, fast 40.000 Menschen, vom Bauarbeiter bis zum Programmierer und Architekten, sind im Einsatz.

Noch ein Jahr, dann beginnt am 20. Oktober 2020 die Weltausstellung in Dubai. Ein Ereignis, dem die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gespannt entgegenfiebern. Es wird die größte Veranstaltung sein, die je in einem arabischen Land organisiert wurde.

192 Länder – so viele wie nie zuvor – werden mit je einem Pavillon vertreten sein – auch Israel ...