(ndp) - Jahrelang zahlt man satte Prämien und im Schadensfall gibt es dennoch häufig Streit mit dem Versicherer. So wie bei Familie M., die seit vier Jahren mit einer luxemburgischen Versicherungsgesellschaft um Schadenersatz für einen Wasserschaden in ihrem Haus ringt. Dieser wurde zufällig innerhalb einer Woche auf beiden Seiten des Hauses verursacht. Der Schaden beläuft sich auf rund 30 000 Euro. Nach vielem Hin und Her erklärt sich die Versicherung bereit, in einer ersten Phase 3000 Euro zu zahlen. Die Eigentümer sind enttäuscht und verärgert, wollen nicht auf den Kosten sitzen bleiben und wenden sich an den „Mediator für Verbrauchergeschäfte“.



Zur Mediationsverhandlung in Luxemburg setzen sich schließlich die beiden Parteien an einen Tisch. Nach eineinhalb Stunden ist die Sache geklärt. „Der Eigentümer hatte offensichtlich nicht verstanden, dass die 3 000 Euro nur einen Teil der Entschädigung darstellen, beziehungsweise dass die Versicherung die in Auftrag gegebene Expertise noch abwarte“, sagt Claude Fellens.

„Jahrelang haben sich die Beteiligten mit Mails zugedeckt, doch der springende Punkt wurde nie so richtig besprochen“.



57 Dossiers, 26 Fälle abgeschlossen



Seit gut sechs Monaten hilft Claude Fellens als Vermittler für Verbrauchergeschäfte Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Unternehmen außergerichtlich zu lösen. Er hört sich die Ansichten beider Parteien an, ohne sie zu bewerten, und versucht anschließend, eine Übereinkunft zwischen beiden zu erzielen. Grundsätzlich nimmt er jeden Fall an, beziehungsweise gibt ihn an eine andere zuständige Stelle für die Bearbeitung des Konflikts weiter. In Streitfällen zwischen Banken und Kunden etwa, gibt Claude Fellens den Antrag an die Finanzbehörde CSSF weiter.



Seit November 2016 wurden 57 Dossiers beim „nationalen Dienst des Mediators für Verbrauchergeschäfte“ erstellt, 26 davon wurden „erfolgreich“ abgeschlossen. „In vielen Fällen handeln die Parteien nicht aus bösem Willen heraus, sondern ganz einfach aus einem Mangel an Verständnis. Es werden unzählige Mails verschickt, wo der menschliche und emotionale Kontakt verloren geht und wo es daher zu unterschiedlichen Interpretationen kommt“, so Claude Fellens.



Vorteile für Unternehmen



Jeder Verbraucher, der eine gütliche Lösung für eine verbraucherrechtliche Streitigkeit sucht, kann den Mediator anrufen, ohne sich an ein Gericht wenden zu müssen. Aber auch Unternehmen können einen Antrag an Claude Fellens stellen. „Die Idee dahinter war es, die Akzeptanz dieses Angebots zu erhöhen, aber auch den Unternehmen die Mediation als Möglichkeit der Konfliktbewältigung anzubieten“.



„Smart Conflict Resolution, le guide pour les entreprises“, Unter diesem Titel informiert eine neue Broschüre über die wichtigsten Vorteile der Mediation für Unternehmen. „Wir hatten jüngst den Fall, dass sich zwei Parteien vier Monate lang mit jeweils 75 E-Mails zugedeckt hatten, was wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nahm. Stattdessen hätte der betroffene Mitarbeiter viel produktiver arbeiten können“.



Wer also Zeit, Geld und Nerven sparen möchte, sollte auf jeden Fall auf eine Mediation zurückgreifen. „Die einvernehmliche Streitschlichtung bereinigt den Konflikt deutlich schneller und kostengünstiger“. Ein Mediationsverfahren soll grundsätzlich binnen 90 Tagen nach Erhalt eines vollständigen Antrags abgeschlossen sein. „Tatsächlich konnten wir die durchschnittliche Dauer auf 26 Tage reduzieren“, freut sich Claude Fellens.



Die Wahrung der Vertraulichkeit sei ebenfalls ein zentrales Element der Mediation. So kann etwa ein Unternehmen eigene Fehler eingestehen, „ohne großen Reputationsschaden zu befürchten.“ Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass eine zukünftige Zusammenarbeit dem Streitpartner möglich bleibt, weil niemand als Verlierer den Platz verlassen muss. Zudem bietet Mediation dem Unternehmer die Möglichkeit, etwaige Schwachstellen im Unternehmen aufzudecken, sowohl im technischen Bereich als auch in der Kundenbeziehung.



Aber auch für Verbraucher bietet die Mediation eine Reihe von Vorteilen. „Am runden Tisch beteiligt sich in den meisten Fällen nicht der spezialisierte Sachbearbeiter, sondern der Geschäftsführer oder Unternehmer selbst, der eben eine andere Sicht der Dinge hat. So können die beiden Parteien wieder unbefangener und kreativer als zuvor nach möglichen Lösungen suchen.“



Von 38 bis 91.415 Euro



Die Höhe des Streitwerts spielt oft keine Rolle. „Für die Beteiligten ist es wichtig, dass sie wieder miteinander sprechen können“, sagt Claude Fellens. Der durchschnittliche Streitwert liegt derzeit bei 8 013 Euro. Der kleinste Streitwert war ein Parkticket auf dem Findel und betrug 38 Euro. Beim Teuersten handelte es sich um einen aus den USA importierten Mustang für 91 415 Euro. „Die Werte sind im Durchschnitt sehr hoch, weil viele Konflikte in der Baubranche auftreten“, so Fellens. 23 der bisherigen Fälle kamen aus diesem Bereich.