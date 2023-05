Die Mediengruppe will durch die Eingliederung des Nachrichten-Netzwerks das führende Medium zur EU-Politik werden.

Mediahuis übernimmt die paneuropäische Medienmarke Euractiv

(he) Die europäische Mediengruppe Mediahuis hat die paneuropäische Medienmarke Euractiv, mit Fokus auf EU-Politik, übernommen. Für Mediahuis, das als Nachrichtenherausgeber unter anderem mit dem „Luxemburger Wort“ in Luxemburg, aber auch in Belgien, den Niederlanden, Irland und Deutschland vertreten ist, bedeutet die Übernahme nach eigener Aussage eine Ausdehnung seines Portfolios mit der erstmaligen Aufnahme einer paneuropäischen Nachrichtenmarke.

Nachrichteninhalte in 13 Sprachen

„Das Euractiv-Mediennetzwerk wird von der Größe eines internationalen Medienkonzerns profitieren und damit das führende Medium zur EU-Politik werden“, erklärt die Mediahuis-Gruppe in einer Pressemitteilung. Die Übernahme baue dabei „auf einer gemeinsamen europäischen Vision und Werten auf, um Kontinuität und Komplementarität zu gewährleisten“.



Euractiv berichtet über EU-Politik in acht Bereichen: Agrar- und Lebensmittel, Wirtschaft, Energie und Umwelt, globales Europa, Gesundheit, Politik, Technologie und Verkehr. Die Nachrichteninhalte werden dabei in 13 Sprachen von Journalisten in Brüssel, Paris und Berlin produziert, ergänzt durch Mediennetzwerkpartner in ganz Europa.

Innerhalb der Gruppe soll Euractiv von der Größe des Medienkonzerns profitieren. Laut Mediahuis gehören dazu tieferes Wissen und Fachkenntnisse, zum Beispiel in Bezug auf die Technologie. „Dies wird es Euractiv ermöglichen, den guten Ruf seiner Marke und sein einzigartiges, kontinentweites Netzwerk zu nutzen, um sein volles Potenzial auszuschöpfen“, so die Gruppe, die damit ihre Strategie auf dem Weg „zu einem führenden europäischen Medienkonzern“ weiter verfolgt.

Erste internationale Marke in der Gruppe

„EU-Politik und politische Entscheidungen sind von grundlegender Bedeutung für die heutige Gesellschaft und betreffen Millionen von Europäern. Daher ist eine starke, unabhängige und pluralistische Berichterstattung über Europa so wichtig“, erklärt dazu Gert Ysebaert, Geschäftsführer der Mediahuis-Gruppe. Euractiv habe es geschafft, eine vielversprechende Nachrichtenmarke aufzubauen, und sei dadurch zu einer vertrauenswürdigen Informationsquelle für EU-Politiker, Interessengruppen und andere Medien geworden.

Mediahuis-Geschäftsführer Gert Ysebaert sieht in der Übernahme große Chancen auf beiden Seiten. Foto: Mediahuis

„Der Journalismus, die journalistischen Teams und die Werte von Euractiv, die fest in der europäischen Gesellschaft verwurzelt sind, sind eine großartige Ergänzung zum Portfolio der Nachrichtenmarke von Mediahuis“, so Ysebaert. Er sei stolz, Euractiv als erste internationale Marke in der Gruppe willkommen zu heißen.

Konsolidierung des Sektors erforderlich

Für Euractiv-Gründer Christophe Leclercq ist gerade mit Blick auf die Europawahlen im kommenden Jahr und die Zunahme an Desinformation eine „eine gewisse Konsolidierung des Sektors“ erforderlich. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit stärke den Pluralismus, sagt Leclercq. Er vertraue Mediahuis, dass es Euractivs Werte achten werde. „Wir haben ganz unterschiedlich angefangen - Mediahuis mit der Herausgabe nationaler und regionaler Zeitungen und Euractiv als Online-Unternehmen“, so Leclercq. „Diese europäische Vision bringt uns zusammen.“

Euractiv Das Unternehmen Euractiv Media Network BV wird von den Niederlanden aus verwaltet und verfügt über eine Niederlassung in Brüssel, Redaktionsbüros in Paris und Berlin sowie eine Marke, die an verbundene Unternehmen vergeben wird. Euractivs Nachrichteninhalte werden von Journalisten in ganz Europa produziert, die durch das Netzwerk ergänzt werden, und in 13 Sprachen arbeiten. Partner in ganz Europa fügen der „Brüsseler Perspektive“ auf EU-Nachrichten und politische Debatten nationale Blickwinkel hinzu, übersetzen und „lokalisieren“ die Berichterstattung, um sie an die Anforderungen der nationalen Leser anzupassen.

