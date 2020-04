Mediahuis reprend le groupe Saint-Paul Luxembourg

Le groupe multimédias Mediahuis NV, actuellement présent en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande, vient d’acquérir le capital social du groupe Saint-Paul Luxembourg SA.

Luxembourg/Anvers, le 27 April 2020 - Le groupe multimédias Mediahuis NV, actuellement présent en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande, vient d’acquérir le capital social du groupe Saint-Paul Luxembourg SA. Cette acquisition permettra au premier groupe de médias luxembourgeois d’accélérer son projet de transformation numérique.

Lafayette SA, la société qui gère le patrimoine économique de l'Archevêché de Luxembourg et maison mère du groupe Saint-Paul Luxembourg, et Mediahuis annoncent l’acquisition par ce dernier du capital social de Saint-Paul Luxembourg, premier groupe de médias luxembourgeois et éditeur des titres « Luxemburger Wort », « Télécran », « Contacto » et « Luxembourg Times ».

Cet investissement stratégique effectué par Mediahuis permettra notamment à Saint-Paul Luxembourg de renforcer et de stimuler son projet de transformation numérique. Pour Mediahuis, l’acquisition de Saint-Paul Luxembourg, opérant dans une région prospère et dynamique telle que le Grand-Duché de Luxembourg, signifie un renforcement de sa position d'acteur multimédia Benelux-Irlandais.

Le groupe Lafayette SA, jusqu’alors actionnaire de référence de Saint-Paul Luxembourg, maison éditrice du titre « Luxemburger Wort » fondé en 1848, continuera d’être lié à son développement en prenant à son tour une participation minoritaire dans le capital de Mediahuis.

Le comité de direction de Mediahuis s'engage à faciliter le développement et la transformation numérique du premier groupe médias luxembourgeois, en étroite coopération avec la direction de Saint-Paul Luxembourg et dans le plus grand respect de ses collaborateurs.

Mediahuis maintiendra la continuité au niveau de la gouvernance de Saint-Paul Luxembourg à travers la présence de deux administrateurs luxembourgeois au Conseil d’administration de l’entreprise : François Pauly, qui continuera à en assurer la présidence, et Marc Wagener. Mediahuis a également confirmé Paul Peckels à la direction générale et Roland Arens, Claude Feyereisen et Marc Schlammes à la rédaction en chef. Le groupe s’est pareillement engagé à maintenir la ligne éditoriale des médias du groupe luxembourgeois. Ces derniers, à leur tour, continueront de couvrir les sujets religieux et la communication de l’Eglise avec tout le professionnalisme.

La coopération au sein du nouveau groupe devrait permettre à Saint-Paul Luxembourg le développement de nouveaux produits et services ainsi que la réalisation de synergies significatives allant des développements informatiques à l’échange de savoir-faire et de « best practices » en passant par les achats groupés.

Pit Hentgen, président du conseil d’administration de Lafayette SA : « Mediahuis est un partenaire industriel idéal pour Saint-Paul Luxembourg SA en ce qu’il répond à des critères de solidité, d’innovation et de valeurs garantissant la compatibilité des cultures d’entreprise des deux partenaires. Ce partenariat assure le maintien d’une identité propre et l’ancrage local du premier groupe de presse luxembourgeois ».

Gert Ysebaert, CEO de Mediahuis: «Le mélange de nationalités et de cultures, combiné au climat prospère et innovant, font du Grand-Duché de Luxembourg une région géographique précieuse pour notre groupe. Mediahuis croit inconditionnellement au pouvoir d'un journalisme fort et indépendant. Les marques du groupe Saint-Paul Luxembourg, dont le journal Luxemburger Wort, le plus ancien et le plus grand journal luxembourgeois, représentent donc également une belle extension du portefeuille des marques de Mediahuis. Nous sommes fiers que les trois journaux de qualité emblématiques du Benelux, à savoir De Standaard en Belgique, NRC Handelsblad aux Pays-Bas et Luxemburger Wort au Grand-Duché de Luxembourg, soient dorénavant avec nous. Nous avons développé ces dernières années une vaste expertise en matière de transformation numérique de notre organisation, de nos marques et de nos produits et services. Cette expérience pertinente, combinée à l'échelle dont dispose notre groupe, permettra aux marques de Saint-Paul Luxembourg d'accélérer leur transition numérique et de continuer à se développer dans le contexte numérique actuel tout en respectant leur histoire. »

Le groupe européen de médias Mediahuis a été fondé en 2013 en tant que joint-venture entre Corelio et Concentra, deux sociétés ayant une longue histoire dans le monde de la presse belge. Mediahuis est aujourd’hui une entreprise multimédia de premier plan avec un portefeuille diversifié autour de titres de presse comprenant notamment « Het Nieuwsblad », « De Standaard » en Flandre ainsi que « NRC Handelsblad » et « De Telegraaf » aux Pays-Bas. En juillet 2019, Mediahuis a poursuivi son plan ambitieux de croissance géographique avec l’acquisition de la société irlandaise Independent News & Media plc. (INM), éditrice du quotidien irlandais « Irish Independent ».

À propos de Mediahuis

Depuis la fondation de l’entreprise en 2013, le groupe de médias européen Mediahuis s’est constitué un important portefeuille de médias d’information et de marques numériques. Le Groupe a connu une croissance rapide grâce à diverses acquisitions et est devenu l’un des leaders des sociétés multimédias en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande.

Avec plus 3.700 employés, Mediahuis réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’euros. Mediahuis est éditeur de plusieurs titres de presse dont De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg en Belgique, NRC Handelsblad, nrc.next, De Telegraaf, Noordhollands Dagblad et De Limburger aux Pays-Bas, et Irish Independent, Sunday Independent, Sunday World, Belfast Telegraph et Sunday Life en Irlande et Irlande du Nord. Ces titres fournissent ensemble des nouvelles quotidiennes à plus de 10 millions de lecteurs, tant au format numérique qu’au format papier.

À côté de ses marques d’information, Mediahuis exploite également plusieurs importantes plateformes numériques de petites annonces en Belgique, aux Pays-Bas et en Irlande, principalement dans le domaine de l’immobilier, le marché de l’emploi et du recrutement et le marché automobile. En Belgique, le groupe est aussi actif sur le marché de la radio (Nostalgie, NRJ Vlaanderen) et de la télévision régionale (ATV, TVL, TVO et ROB TV).

