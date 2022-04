Die Tageszeitung „Luxemburger Wort“ und die Wochenzeitung „Contacto“ werden künftig in Belgien gedruckt.

Wirtschaft 2 Min.

Rückgang der Druckereiaktivitäten

Mediahuis Luxemburg schließt Druckerei in Gasperich

Andreas HOLPERT Die Tageszeitung „Luxemburger Wort“ und die Wochenzeitung „Contacto“ werden künftig in Belgien gedruckt.

Mediahuis Luxembourg (ehemals Saint-Paul Luxembourg) wird seine Druckerei in Luxemburg-Gasperich schließen. Das kündigte das Medienunternehmen am Dienstag an. Die Tageszeitung „Luxemburger Wort“ und die Wochenzeitung „Contacto“ werden künftig in einer Druckerei der Mediahuis-Gruppe in Belgien gedruckt.

Die Entscheidung über die Schließung der Druckerei sei eine Folge des Rückgangs der Druckereiaktivitäten, betont Paul Peckels, CEO von Mediahuis Luxembourg, am Dienstag bei der Ankündigung. Allerdings sei es nicht nur die sinkende Anzahl der Exemplare der Papierzeitungen, sondern vor allem die Entscheidung von Infomail S.A., ihre Aktivitäten im Bereich des Vertriebs von Werbefoldern, bekannt als „i-mail“, zum 30. Juni 2022 einzustellen. Diese Folder werden in der Druckerei in Gasperich zusammengestellt. Infomail S.A. ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Mediahuis Luxembourg und mehrheitlich der Post Luxembourg.

EU-Richtlinie verbietet Werbedrucksachen in Briefkästen

Die Entscheidung von Infomail ist insbesondere durch eine frühzeitige Antizipation der Umsetzung der EU-Richtlinie 2018/851 in nationales Recht begründet. Diese Richtlinie, die morgen im Parlament verabschiedet werden soll, verbietet das Einwerfen und Verteilen von kommerziellen Werbedrucksachen in Briefkästen, sofern der Empfänger nicht ausdrücklich zugestimmt hat.

„Die Reduzierung der Aktivitäten erfordert eine Anpassung der Größe und Organisation der Druckerei-Teams“, erklärt Peckels. Ein wirtschaftlich tragfähiges Management der Druckerei und der Mitarbeiter sei unter diesen Bedingungen in Zukunft nicht mehr möglich, so der CEO von Mediahuis Luxembourg.

26 Mitarbeiter von Schließung betroffen

Das Unternehmen plane keinen Sozialplan, sondern werde versuchen, eine akzeptable Lösung für alle 26 betroffenen Mitarbeiter zu finden, darunter eine Reihe von hoch qualifizierten und erfahrenen Druckern und Mechanikern. Individuelle Karrieregespräche werden ab sofort angeboten.

Der genaue Zeitpunkt des letzten Drucks stehe noch nicht fest. „Aber die Räumlichkeiten müssen bis zum ersten Quartal 2024 geräumt sein“, ergänzt Peckels. Mediahuis Luxembourg ist Mieter der Druckerei-Gebäude in Gasperich. Besitzer ist die Immobilienfirma des Erzbistums Luxemburg, Lafayette S.A.

Die Druckmaschine und die anderen technischen Anlagen sollen zum Verkauf angeboten werden, z. B. auf dem Ersatzteilmarkt für Druckereien.

In den 1990er-Jahren wurde die Druckerei in Gasperich für die aktuelle Druckmaschine erweitert. Foto: Pierre Matgé

Seit den 1970er-Jahren wird das Luxemburger Wort – die auflagenstärkste Tageszeitung in Luxemburg – in Gasperich gedruckt. Dort befand sich auch der Hauptsitz des Unternehmens Saint-Paul Luxembourg, seit 2020 Mediahuis Luxembourg, mit Sitz in Howald. In den 1990er-Jahren wurde die Druckerei für die aktuelle Druckmaschine erweitert.

Keine verfügbaren Druckkapazitäten in Luxemburg oder der Großregion

In Zukunft werden das „Luxemburger Wort“ und „Contacto“ also in Belgien in einer Druckerei der Mediahuis-Gruppe gedruckt. Dort gibt es die notwendigen Kapazitäten für den Druck der Publikationen des Luxemburger Medienunternehmens. „Diese Kapazitäten sind weder in Luxemburg, noch in der Großregion verfügbar“, erklärt Peckels. Zudem könne Mediahuis Luxembourg in Belgien alle Synergien und Größenvorteile einer großen Struktur, wie z. B. Einkauf, Organisation der Teams, Sicherheit und Redundanz nutzen. Das Druckangebot in Belgien soll auch externen Kunden der Druckerei in Gasperich angeboten werden.

Der Transport der gedruckten Zeitungen von der Druckerei in Belgien nach Luxemburg wird mehr Zeit in Anspruch nehmen. Am bisherigen Zeitrahmen soll jedoch nichts geändert werden. So bleibt der Redaktionsschluss der gedruckten Zeitung wie zuletzt bei 21:00 Uhr und die gedruckten Zeitungen werden mit dem aktuellen Zeitplan in das Postvertriebsnetz eingespeist. Mediahuis Luxembourg will jedoch mit den Verantwortlichen der Post Luxemburg nach Verbesserungen beim Vertrieb suchen, bevor die erste Produktion in Belgien beginnt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.