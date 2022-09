Die französischsprachige Nachrichtenseite wort.lu/fr präsentiert sich seit Mittwochmittag mit neuem Logo und neuen Farben.

Wirtschaft 66 1

Medien

Mediahuis Luxembourg startet mit Virgule.lu ein neues News-Portal

Die französischsprachige Nachrichtenseite wort.lu/fr präsentiert sich seit Mittwochmittag mit neuem Logo und neuen Farben.

Seit Mittwoch ist virgule.lu online: Das neue Portal von Mediahuis Luxembourg richtet sich gezielt an französischsprachige Leserinnen und Leser in Luxemburg und der Großregion. Die Nachrichtenseite, die bislang unter „Luxemburger Wort en français“ bekannt war, präsentiert sich nunmehr mit neuem Logo und in neuen Farben.

Fotos von der „Soirée de présentation“ von virgule.lu in Howald:

66 Fotos von der Relaunch-Party von virgule.lu in Howald

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony

Nach elf Jahren und in einer Welt, in der sich die digitalen Medien ständig weiterentwickeln, war es für die französischsprachige Version von wort.lu an der Zeit, sich eine neue Identität zuzulegen. Das neue Portal ergänzt das bereits bestehende Angebot der Nachrichtenseiten der Gruppe Mediahuis Luxembourg neben wort.lu, luxtimes.lu und contacto.lu.

„Luxemburger Wort“ gewinnt Leser Es wird wieder mehr Zeitung gelesen und weniger Radio gehört und fern gesehen. Das ergab die neueste Umfrage zur Reichweite der luxemburgischen Presse.

„Was wir unseren Lesern bieten wollen, ist eine Pause von der ständigen Nachrichtenflut. Es geht darum, sich die Zeit zu nehmen, die Dinge zu analysieren. Wir möchten andere Blickwinkel auf Themen aufzeigen und den menschlichen Aspekt hervorheben“, sagt die Leiterin des Redaktionsteams von virgule.lu, Mélodie Mouzon. „Unser Leitmotiv wird weiterhin die qualitativ hochwertige journalistische Aufbereitung der Aktualität im Großherzogtum und der Großregion sein.“

Der Name Virgule.lu spiegelt diesen Ansatz wider: „Ein Komma in einem Text kann unbedeutend erscheinen, aber es kann einem Satz eine völlig neue Bedeutung verleihen. Ein Komma bedeutet auch eine Verschnaufpause, um beim Lesen wieder durchzuatmen. Und ein Mittel, um die Bedeutung bestimmter Elemente hervorzuheben.“

Virgule.lu ist Teil der Strategie der Mediahuis Luxembourg Group, allen in Luxemburg ansässigen Communitys eine qualitativ hochwertige Berichterstattung zu bieten. Ziel ist es, Virgule.lu zu einer Referenz für die französischsprachige Leserschaft im Großherzogtum zu machen.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.