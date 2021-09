Die Mediengruppe, zu der auch das Luxemburger Wort gehört, will im deutschen Markt Fuß fassen.

Expansion

Mediahuis in Übernahmeverhandlungen mit deutschem Verlag

Die Mediahuis Gruppe und die Aachener Verlagsgesellschaft haben Verhandlungen über eine mögliche Übernahme des deutschen Zeitungshauses aufgenommen. Das teilten beide Unternehmen gestern mit. Falls die Gespräche erfolgreich verlaufen, wird der Mediahuis-Konzern, zu dem auch das Luxemburger Wort gehört, 70 Prozent der Anteile an dem Verlagshaus übernehmen, das die Aachener Zeitung und die Aachener Nachrichten herausgibt.

Mit der Transaktion will das Unternehmen mit Hauptsitz in Antwerpen auf dem deutschen Medienmarkt Fuß fassen. Der CEO von Mediahuis Gert Ysebaert sagt zu den Übernahmeplänen: „Unser Wachstumsziel ist klar: Wir wollen als führender europäischer Mediaplayer weiter wachsen. Nach der Weiterentwicklung unserer Unternehmensgruppe in Belgien, den Niederlanden, Irland und seit letztem Jahr auch in Luxemburg ist die Ausweitung unserer Aktivitäten auf das deutsche Nordrhein-Westfalen ein logischer nächster Schritt”.

Das Aachener Zeitungshaus hat aktuell etwa 400 Beschäftigte und einen jährlichen Umsatz von 80 Millionen Euro.

