Wirtschaft 2 Min.

Mazout, services financiers et voyages nourrissent l'inflation

L’Observatoire de la formation des prix a publié son étude du second semestre 2017. L'inflation de l'année dernière s'est elévée à 1,73% contre 0,29% en 2016, principalement à cause de l'augmentation des produits pétroliers.

T. L. L'inflation est nettement repartie à la hausse en 2017. La hausse de 1,73%, contre 0,29% en 2016, s'explique en grande partie par l’évolution des produits pétroliers, qui ont augmenté de 7,6% par rapport à 2016, explique la commission «formation des prix» du Conseil de la consommation, qui se compose de représentants des consommateurs, des organisations patronales et du gouvernement et qui est chargée d’étudier et de discuter les analyses et rapports de l’Observatoire de la formation des prix.

Mi-2014, le baril de Brent coûtait encore 111 dollars (82 euros) avant de tomber à 30 dollars (28 euros) en janvier 2016, puis de repartir à la hausse et d'atteindre 64 dollars en décembre dernier, une hausse de 20% par rapport à décembre 2016. La hausse du pétrole a été compensée en partie par l'effet de change. Converti en euros, le baril a "seulement" augmenté de 7,5% sur un an.

Si le prix du diesel est resté entre 1,18 et 1,26 euros le litre de super 98 et entre 0,93 et 1,04 euro pour le diesel, cela équivaut à une hausse de 6,4% pour le premier carburant et de 8,2% pour le diesel. Par rapport à 2012, c'est 18% moins cher pour le super 98 et 21% pour le diesel, note le rapport.

Le mazout de chauffage, lui, est en hausse de 17,6% l'an dernier après deux annés consécutives de baisse (-6,7% en 2015 et -16,2% en 2016).

"En octobre 2017", écrit-elle, "une réforme des chèques-services accueil est entrée en vigueur, avec comme changement majeur l’introduction d’un programme d’éducation plurilingue gratuit de 20 heures hebdomadaires pendant 46 semaines par année. Ce changement a eu comme conséquence une baisse moyenne des tarifs de 18,5% de la position «crèches, foyers de jour pour enfants» de l’indice des prix à la consommation national (IPCN)."

"À l’inverse, les prix des services étant sensibles au mécanisme de l’indexation, en 2017 on a assisté à une hausse des tarifs des soins de santé ainsi que, par exemple, des maisons de retraite et des salons de coiffure."

"L’inflation luxembourgeoise était quasi identique à celle de l’UE et de l’Allemagne pour l’année 2017, et au-dessus de celle de la France. La Belgique affiche un taux d’inflation plus élevé suite à la hausse de plusieurs prix administrés comme l’électricité et les taxes communales."