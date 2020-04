Die Handelskammer gibt Details zur Verteilung der Masken in den Unternehmen. Insgesamt werden in den nächsten Tagen rund zwei Millionen Masken verteilt.

Masken für Betriebe: Handelskammer gibt Details

Mara BILO Die Handelskammer gibt Details zur Verteilung der Masken in den Unternehmen. Insgesamt werden in den nächsten Tagen rund zwei Millionen Masken verteilt.

Die Handelskammer teilt am Sonntag mit, dass die am vergangenen Freitag angekündigte Verteilung von Schutzmasken zu den folgenden Terminen stattfinden wird:

Unternehmen mit 50 oder mehr Mitarbeitern werden die Masken am Montag, den 20. April, oder Dienstag, den 21. April, per Post erhalten. "Für diese beiden Tage werden die Unternehmen gebeten, eine Präsenz in ihren Büros zu organisieren, um die von Post Luxemburg verteilten Pakete in Empfang zu nehmen", heißt es in der Mitteilung der Handelskammer.

werden die Masken am Montag, den 20. April, oder Dienstag, den 21. April, per Post erhalten. "Für diese beiden Tage werden die Unternehmen gebeten, eine Präsenz in ihren Büros zu organisieren, um die von Post Luxemburg verteilten Pakete in Empfang zu nehmen", heißt es in der Mitteilung der Handelskammer. Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern werden am Montag, den 20. April, oder Dienstag, den 21. April, ein Schreiben des Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) bekommen, um sie über die Zahl der Masken, die sie erhalten werden, zu informieren. Die Schutzmasken können bei einer Postfiliale abgeholt werden.

Jedes Unternehmen erhält fünf Schutzmasken pro Mitarbeiter.

Schutzmasken für Betriebe Unternehmen, die am Montag wieder arbeiten dürfen, erhalten pro Arbeitnehmer fünf Masken.

Die Verteilung der Schutzmasken wird gemeinsam von der Regierung, der CCSS, Post Luxembourg und der Handelskammer organisiert.

Die Verteilung betrifft 60.000 Unternehmen aus allen Tätigkeitsbereichen mit Ausnahme des Handwerkssektors. Diese Unternehmen, die drei Viertel der nationalen Beschäftigten repräsentieren, erhalten insgesamt rund zwei Millionen Masken.

Bei Fragen können sich Unternehmen per Telefon (+352) 42 39 39 - 445 oder per E-Mail covid19@houseofentrepreneurship.lu an die Handelskammer wenden. Weitere Informationen: www.cc.lu/covid19/

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.