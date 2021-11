Kunden und Mitarbeiter sind verunsichert, welche Regeln bei Friseur oder Kosmetikerin gelten. Der Dachverband empfiehlt: Die Maske bleibt.

Kundenkontakt

Maske statt CovidCheck beim Friseur

Kunden und Mitarbeiter sind verunsichert, welche Regeln bei Friseur oder Kosmetikerin gelten. Der Dachverband empfiehlt: Die Maske bleibt.

(mab) - Der Luxemburger Dachverband der Schönheitsberufe „Hair, Beauty und Tattoo“ stellt fest, dass die Diskussion rund um den CovidCheck in Unternehmen der Branche und bei Kunden für Verunsicherung gesorgt hat.



Der Verband empfiehlt seinen Mitgliedern, in den Salons die Sanitärmaßnahmen beizubehalten, da die Dienstleistungen der Schönheitsberufe nah am Kunden stattfinden. Besonders das Tragen von Masken wird weiterhin empfohlen, wie der Dachverband am Freitag mitteilt.

Besserer Schutz

„Als Branchenverband empfehlen wir den Mitgliedsunternehmen für unseren spezifischen Fall anstatt des CovidChecks die bewährten Sanitärmaßnahmen weiterzuführen“, sagt die Präsidentin des Verbandes, Alexa Ballmann. „Wir arbeiten nah am Kunden. Mit dem Tragen von Masken durch unsere Mitarbeiter und durch Sanitärmaßnahmen, die wir gemeinsam mit dem Gesundheitsamt ausgearbeitet haben, können wir allen einen maximalen Schutz gewährleisten“, so Ballmann weiter.

Unternehmen in Luxemburg haben seit dem 1. November die Wahl, den CovidCheck in ihrem Betrieb einzuführen. Anders sieht es im Gaststättengewerbe aus, hier müssen sich Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen dem CovidCheck unterziehen.



