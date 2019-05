Künftig werden wohl noch mehr grüne Fernbusse auf Europas Straßen unterwegs sein: Das erfolgreiche deutsche Start-up Flixbus übernimmt nun auch Konkurrent Eurolines.

Marktführer Flixbus schluckt Eurolines

(Bloomberg/AFP/jt) - Der deutsche Fernbus-Riese Flixbus hat am Donnerstag den Zukauf des französischen Fernbusanbieters Eurolines verkündet. Flixbus und die Transdev-Gruppe hätten sich darauf geeinigt, dass Flixbus das Geschäft von Eurolines und der französischen Isilines übernehme, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. "Seit dem 30. April 2019 gehören Eurolines-Isiline offiziell zu Flixbus." Marktführer Flixbus ist mit seinen Bussen bereits in 28 Ländern unterwegs.

Die Flixbus-Gruppe, die bereits vor dieser Übernahme mehr als 50 Prozent des Marktanteils hielt, transportierte im Vorjahr 45 Millionen Menschen in 29 Ländern. Eurolines beförderte im vergangenen Jahr 2,5 Millionen Passagiere. Sowohl Eurolines als auch Flixbus sind auch auf dem luxemburgischen Markt aktiv.



Laut Angaben von Bloomberg will Flixbus nicht an die Börse gehen, sondern privates Investorengeld einsammeln, um durch Zukäufe weiterzuwachsen. Die Finanzierungsrunde soll Flixbus rund 300 Millionen Euro bis 400 Millionen Euro einbringen und das Münchner Mobilitäts-Startup mit mehr als 1 Milliarde Euro bewerten, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Sie baten um Anonymität, da die Angelegenheit vertraulich ist.

Das Unternehmen könnte eine Bewertung von 1,5 bis 2 Milliarden Euro anstreben, sagte eine der Personen. Es wurden noch keine endgültigen Entscheidungen getroffen und die Finanzierungspläne sind noch nicht formalisiert. Flixbus kann die Mittel nutzen, um in den USA zu wachsen, und könnte irgendwann einen Börsengang in New York oder in Europa in Erwägung ziehen, sagte eine der Personen.

Die Flixbus-Muttergesellschaft Flixmobility mit Sitz in München hatte vor Eurolines bereits die europäischen Mitbewerber Megabus, Postbus, Hellö und Swebus übernommen.