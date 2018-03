„Luxemburger Wort“ erreicht gedruckt und digital 257 100 Einwohner täglich. Wie die neuen Zahlen der Studie „TNS ILRes Plurimedia 2018“ zeigen, verlieren Fernsehen und Radio weiter an Reichweite.

Wirtschaft 2 Min.

Marke „Luxemburger Wort“ bleibt stabil

Roland Arens TNS ILRes Plurimedia: Internetmedien legen weiter zu, Magazine, TV und Radio verlieren an Reichweite.

Die Marke „Luxemburger Wort“ erreicht mit der gedruckten Zeitung und ihren digitalen Ausgaben jeden Tag 257 100 Einwohner in Luxemburg und stabilisiert damit ihre führende Position unter den Luxemburger Medien. Wie die neuen Zahlen der Studie „TNS ILRes Plurimedia 2018“ zeigen, stehen vor allem Magazine unter Druck. Aber auch Fernsehen und Radio verlieren weiter an Reichweite.

Zwei Drittel aller Luxemburger lesen „Wort“

170 Jahre Luxemburger Wort

Diese Zahlen ergeben sich aus der neuesten Studie „TNS ILRes Plurimedia“, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Die Reichweitenmessung der Medien in Luxemburg wird im Auftrag der drei großen Verlagsgruppen Saint-Paul Luxembourg (Herausgeber des „Luxemburger Wort“), Editpress (Tageblatt) und IP Luxembourg/CLT-Ufa (RTL) in Zusammenarbeit mit der Regierung erstellt. Für die repräsentative Umfrage wurden im Zeitraum zwischen September 2017 und Februar 2018 insgesamt 4153 Personen nach ihrer Mediennutzung befragt.

TV und Radio verlieren erneut Reichweite

Die aktuelle Studie bestätigt den Trend zur steigenden Internetnutzung, wovon die einzelnen Onlineangebote profitieren. So legte wort.lu in der Reichweite zu (18,1 %), während rtl.lu weiter klar den Spitzenplatz belegt (29,7 %) vor lessentiel.lu (18,7 %). Demgegenüber müssen Fernsehen und Radio weitere, zum Teil kräftige Einbußen hinnehmen im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen der Studie.

RTL Radio Lëtzebuerg als Platzhirsch kommt auf 176800 Zuhörer ab zwölf Jahren, gefolgt von Eldoradio mit 95400 Zuhörern. Die Einschaltquote des RTL-Senders geht damit erneut deutlich zurück, während sich der öffentlich-rechtliche „100,7“ bei 29 600 Zuhörern am Tag etwas verbessert.

Beim Fernsehen setzt sich der rückläufige Trend von RTL Télé Lëtzebuerg fort. Für das luxemburgische RTL-Programm wurden jetzt 102 700 Zuschauer pro Tag ermittelt. Damit liegt die Einschaltquote bei 20 Prozent, gegenüber 20,4 Prozent vor einem halben Jahr.

Magazine weiter stark unter Druck

Zu den Verlierern in der Mediennutzung gehören vor allem die Magazine. „Télécran“ aus dem Haus Saint-Paul Luxembourg verliert zwar spürbar, bleibt aber mit 81600 Lesern klar die Nummer eins vor der „Revue“ (51300), die ebenfalls erneut deutlich an Lesern einbüßt. Auch Paperjam und vor allem AutoMoto und Auto-Revue stehen unter Druck.

Zu den klaren Gewinnern der ersten Plurimedia-Studie des Jahres 2018 gehört dagegen das Gratisangebot „iMail“ mit den „iMail News“. Das Werbemedium kommt mittlerweile auf stattliche 210000 Nutzer pro Woche, was einer Reichweite von 42,3 Prozent entspricht.