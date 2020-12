„Man sollte sich regelmäßig fragen: Was will ich wirklich?“

Jetzt ist die Zeit, um die Karriereplanung zu überprüfen – Coach Bettina Thierer erklärt, wie es geht.

In der Corona-Krise haben viele Menschen gemerkt, dass ihr Job sie unzufrieden macht. Auch jetzt gibt es Wege, etwas dagegen zu tun. Coach Bettina Thierer zeigt sie auf.

Bettina Thierer, Karriereplanung in Corona-Zeiten – ist das eine gute Idee?

Es ist grundsätzlich wichtig, sich regelmäßig zu fragen: „Bin ich noch auf der Zielgeraden? Ist das, was ich mache, noch das, was mir Spaß macht und gut tut?“ Je nach Beruf haben manche in der Krise vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit zur Reflexion ...