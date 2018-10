Längst ist der Firmenname „Kneip“ in der Finanzbranche weltweit bekannt. Eine beachtliche Geschichte, denn als Bob Kneip 1993 Luxemburgs erstes Fintech-Unternehmen gründete, gab es den inzwischen viel benutzten Begriff „Fintech“ noch gar nicht. Um am Ball zu bleiben, muss sich das Unternehmen aber ändern, so der Firmengründer.

Wirtschaft 5 Min.

„Man muss bei sich selbst anfangen“

Marco MENG

Wer heute die Räumlichkeiten des Finanzdienstleisters in Bartringen besucht, stellt unschwer den Unterschied zu früher fest, als der Firmensitz noch in Kirchberg war. Herrschte damals Krawattenpflicht für die Mitarbeiter, so wirkt das Unternehmen jetzt ein bisschen wie ein innovatives Start-up aus dem Silicon Valley. Bob Kneip, vor drei Jahren ist Ihr Unternehmen von Kirchberg nach Bartringen umgezogen. Warum? Wir suchten schon seit Längerem eine größere Fläche ...

