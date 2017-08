(ndp) - Le groupe Kinepolis, maison-mère des cinémas Utopolis à Luxembourg, poursuit sur sa lancée en affichant, au premier semestre 2017, une hausse du nombre de visiteurs de 4,8 % à 11,8 millions. La fréquentation a progressé au cours du premier semestre, principalement grâce à l'apport des cinémas ouverts aux Pays-Bas et en France en 2016 et 2017.



"La poursuite de l'implémentation des piliers stratégiques et l'innovation du produit ont donné lieu à une nouvelle augmentation des ventes par visiteur dans tous les pays ainsi qu’à une performance commerciale et opérationnelle renforcées", explique le groupe.

Les produits provenant de la vente de tickets, de boissons et de snacks ont connu une hausse de 9,2 %. Les produits totaux ont augmenté de 7,9 % à 160,1 millions d'euros. Le bénéfice courant net a bondi de 17,4 % à 16,4 millions d'euros "en raison d'une hausse limitée des amortissements et d'une légère baisse des charges financières, malgré l'accroissement de la charge d'impôt".



Les produits Box Office (BO) par visiteur affichent eux aussi une augmentation, "grâce notamment à une offre 3D renforcée et à l'introduction de l'IMAX, à un contenu alternatif plus présent, à l'impact positif du mix de pays et aux ajustements tarifaires opérés dans les complexes rénovés."

Utopolis Kirchberg sera rénové début 2018



Le groupe revient également sur la transition d'Utopolis Kirchberg et Utopolis Belval vers Kinepolis qui est devenue visible pour les visiteurs depuis le 5 avril. Toutes les transactions clients ont été migrées vers le système de Kinepolis Group et le site web www.utopolis.lu a été remplacé par le site www.kinepolisluxembourg.lu.



Les formules d’abonnement de Kinepolis ont été introduites. Les noms commerciaux Utopolis Kirchberg et Utopolis Belval ont été modifiés en Kinepolis Kirchberg et Kinepolis Belval.



Des caisses automatiques ont été installées au cours du premier semestre dans les deux complexes, les sièges et les tapis des salles de Kinepolis Kirchberg ont été renouvelés, et le complexe est désormais équipé du Cosy Seating.



Pour ce qui concerne le complexe de Kirchberg, une rénovation approfondie est prévue pour début 2018. Les demandes de permis sont en cours. "L'enseigne Utopolis restera encore quelque temps à l'extérieur des complexes en attendant la rénovation plus importante et l'obtention des permis nécessaires", indique le groupe.