(las) - Die Finanzaufsicht CSSF verweigerte zu Recht die Herausgabe von Dokumenten in einem Disziplinarfall an den Rändern der Madoff-Affäre. Das befand am Mittwoch der Generalanwalt Julian Kokott in einem Gutachten für den Europäischen Gerichtshof.

Es ist eine Etappe in den Wirren rund um den Madoff-Skandal und die Verantwortung von Luxemburger Akteuren darin: Die Finanzaufsicht CSSF nahm 2010 disziplinarische Maßnahmen gegen den Anwalt Pierre Delandmeter. Er war Verwaltungsratsmitglied des Fonds Luxalpha, der eng in den Madoff-Skandal verwickelt ist. Nun geht es darum, wie sein Recht auf Verteidigung gewahrt werden kann.



Pierre Delandmeter wehrt sich vor dem Verwaltungsgericht gegen die Maßnahmen der CSSF ihn betreffend und will Zugang zu den Dokumenten, auf denen die Entscheidung gründet. Konkret geht es um Dokumente der UBS Luxemburg, die als Depotbank von Luxalpha fungierte. Auf Ersuchen des Luxemburger Gerichts prüft der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun, ob die CSSF den Zugang zu Recht verweigerte, indem die Behörde sich auf das Berufsgeheimnis beruft.

Verwaltungsgericht muss entscheiden



In seinem Gutachten kommt der Generalanwalt Julian Kokott zum Schluss, dass das Berufsgeheimnis gilt, da es sich um eine verwaltungsrechtliche Entscheidung handele und nicht um einen strafrechtlichen. In Fall einer strafrechtlichen Verfolgung sieht das EU-Recht vor, dass das Berufsgeheimnis aufgehoben werden muss. Die Richter des EuGH folgen in der Regel den Gutachten der Generalanwälten.



Um Pierre Delandmeter dennoch eine faire Verteidigung zu garantieren, schlägt der Generalanwalt vor, dass die CSSF die betreffende Dokumente auf das Luxemburger Verwaltungsgericht weitergibt. Es sei dann an den Richter zu entscheiden, ob die darin enthaltenen Informationen Delandmeter entlasten und wie sie im Verfahren eingesetzt werden können. Das Berufsgeheimnis gelte nur insoweit als es das Recht auf Verteidigung nicht einschränke, so der Generalanwalt.



Der Luxemburger Sicav-Fonds Luxalpha verursachte einen Schaden von mindestens 1,5 Milliarden Euro, weil er zu 95 Prozent in das Schneeballsystem von Bernard Madoff investierte.