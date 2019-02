LuxTrust ouvrira deux bureaux à l'étranger

Le fournisseur d'identité numérique luxembourgeois ouvrira ce printemps un bureau de vente à Paris et à Bruxelles, a-t-on appris mardi soir.

Le fournisseur d'identité numérique luxembourgeois ouvrira ce printemps un bureau de vente à Paris et à Bruxelles, a-t-on appris mardi soir.

LuxTrust fait un pas de plus dans son internationalisation. Mardi soir, à l'occasion de la soirée de lancement officielle du partenariat entre le fournisseur d'identité numérique luxembourgeois et son actionnaire italien InfoCert, le CEO de LuxTrust Pascal Rogiest a annoncé devant un parterre de professionnels, que l'entreprise allait ouvrir deux bureaux. L'un à Bruxelles et l'autre à Paris.



Interrogé sur le sujet par nos soins en marge de l'événement, il a confirmé qu'il s'agissait de «bureaux de représentation», à vocation de vente ...