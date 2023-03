Das Unternehmen wird das Team im Hinblick auf die Verlängerung der Straßenbahnlinie nach Cloche d'Or und Findel verstärken.

Ausbau des Straßenbahnnetzes

Luxtram stellt 40 Straßenbahnfahrer ein

Luxtram wird 40 neue Straßenbahnfahrer einstellen, um auf die Erweiterung des Straßenbahnnetzes zu reagieren, das bis 2024 Cloche d'Or und den Flughafen Findel umfassen soll.

Im Rahmen dieser Rekrutierungskampagne wurden mehrere Veranstaltungen in Neien Tramsschapp, dem Lager- und Wartungszentrum von Luxtram, organisiert, um über das Unternehmen, die Aufgaben der Straßenbahnfahrer und die Arbeitsbedingungen zu informieren. „Die Kandidaten konnten sich so mit den wichtigen Aspekten des Berufs vertraut machen“, sagt Luxtram in einer vergangenen Woche veröffentlichten Erklärung und fügt hinzu, dass bei den von Mittwoch bis Donnerstag organisierten Sitzungen rund 1.000 Personen anwesend waren.

Sechs Wochen theoretische und praktische Ausbildung

Der Rekrutierungsprozess erfolgt in mehreren Stufen. Zunächst werden Bewerber auf ihre Eignung geprüft, auch, indem berufstypische Situationen simuliert werden. Wenn sie schließlich „als medizinisch und psychologisch geeignet erklärt werden, kann Luxtram sie für Beschäftigungszwecke in Betracht ziehen“, so das Unternehmen. Diejenigen, die diese Stufe erreichen, besuchen das Tramway Driver Training Centre von Luxtram, wo sie eine sechswöchige theoretische und praktische Ausbildung absolvieren.

Nach Abschluss der Ausbildung beginnen sie mit dem Fahren der Straßenbahn mit Passagieren, zunächst in Begleitung von erfahreneren Fachleuten und dann selbstständig. Rekrutierte Kandidaten werden schrittweise ab Juni in Dienst gestellt.

Der Artikel erschien zunächst auf Contacto. Übersetzung: Thomas Klein

