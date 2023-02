Der Franzose wird als „Whistleblower“ anerkannt und soll entschädigt werden.

Europäischer Menschenrechtsgerichtshof

„Luxleaks"-Informant Halet bekommt Recht

(jcw/AFP) - Der Europäische Menschenrechtsgerichtshof mit Sitz in Straßburg erkannte am Dienstag den früheren Mitarbeiter von PricewaterhouseCoopers (PwC) in Luxemburg Raphaël Halet als „Whistleblower“ an und verurteilte Luxemburg auf Schadenersatz. Insgesamt soll Halet in Höhe von 15.000 Euro für erlittene moralische Schäden und 40.000 Euro für entstandene Kosten entschädigt werden, fordert das Gericht.

Der Franzose Halet hatte 2012 Steuerunterlagen seines früheren Arbeitgebers an einen Journalisten weitergegeben. Der Skandal wurde als „Luxleaks“ bezeichnet. Mit seinem Vorgehen wollte er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die vom Luxemburger Steueramt betriebene Praxis der Vorbescheide, von denen Unternehmen profitierten, ziehen.

Halet war 2014 vor einem Berufungsgericht in Luxemburg zu einer Geldstrafe von 1.000 Euro verurteilt worden. In einer ersten Phase hatte der Europäische Menschenrechtsgerichtshof 2021 Luxemburg Recht gegeben. Er urteilte, die Luxemburger Gerichte hätten die Rechte von PwC und die des Klägers gleichmäßig abgewogen.

Im Berufungsverfahren erklärten die Straßburger Richter in höchster Instanz am Dienstag, der Artikel zehn der europäischen Menschenrechtskonvention - das Recht auf freie Meinung - sei verletzt worden. Das Recht der Öffentlichkeit auf die Verbreitung der besagten Informationen wiege schwerer als die dadurch entstandenen Schäden, hieß es.

