Luxlait mit neuer Unternehmensvision

Marco MENG Molkereigenossenschaft will sich mit Nachhaltigkeit und Nischenprodukten gegen große Mitbewerber behaupten.

Bei der Molkereigenossenschaft Luxlait stehen die Zeichen auf Erneuerung. Der neue Verwaltungsratspräsident Marc Reiners, die zwei neuen Vizepräsidenten Guy Feyder und Marc Noesen sowie der neue Generaldirektor Gilles Gerard stellten sich am Donnerstag in Roost der Presse vor.

Gerard hatte letztes Jahr den langjährigen Direktor Claude Steinmetz abgelöst. Auch Premierminister Xavier Bettel war der Einladung des Unternehmens gefolgt und besuchte die Erzeugergemeinschaft in Roost.



Neue Unternehmensvision



Seit seiner Ernennung zum Geschäftsführer von Luxlait setze sich der Ingenieur Gerard für eine neue Unternehmensvision ein, teilt das Unternehmen mit.



Seit Mai 2018 Chef von Luxlait: Gilles Gerard. Foto: Gerry Huberty

„Für den luxemburgischen Markt ist es für unser Unternehmen wichtig, innovative, qualitativ hochwertige, hundertprozentig luxemburgische Produkte anzubieten, die den wachsenden Erwartungen unserer Kunden entsprechen“, meinte Gerard. Zur neuen Geschäftsphilosophie gehört es darum, die Regionalität und den lokalen Aspekt der Produkte hervorzuheben.



Auch im Auslandsgeschäft will Luxlait eine besondere Strategie fahren und sich dadurch von anderen hervorheben. Größter Einzelmarkt ist zwar Luxemburg, doch 65 Prozent ihrer Jahresproduktion exportiert die Genossenschaft, die aus rund 360 Luxemburger Landwirten besteht und rund 320 Mitarbeiter beschäftigt, ins Ausland. Zum Beispiel nach Deutschland, dem größten Abnehmer, aber auch nach Israel oder China.



Im Export, wo Luxlait mit Milchriesen wie Lactalis, Arla, Müller und Friesland Campina sowie zunehmend auch protektionistischen Märkten konfrontiert werde, will die Luxemburger Milchgenossenschaft Nischenprodukte anbieten, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen der Kunden entsprechen, das geht von Käse mit Trüffel bis laktosefreie oder Bio-Produkte.



Pro Jahr verarbeitet Luxlait auf seiner 33 000 Quadratmeter umfassenden Produktionsanlage rund 160 Millionen Liter Milch zu mehr als 90 verschiedenen Produktsorten, das meiste unter dem eigenen Namen „Luxlait“, manches für Fremdmarken. So stellt Luxlait beispielsweise den als „Ayran“ bekannten Trinkjoghurt für türkische Geschäfte in Deutschland her.



Millioneninvestitionen



„Unternehmen können nicht mehr wie bisher produzieren“, so Gerard, „und wir freuen uns über dieses Bewusstsein.“ Nachhaltig zu produzieren und dabei Umwelt und Tierschutz zu respektieren, müsse Luxlait „zu einer Ehrensache“ machen.



9 Luxlait präsentiert das neue Hochregallager und kündigt weitere Investitionen an. Foto: Gerry Huberty

Dazu will das Unternehmen, dessen Ursprünge ins Jahr 1894 zurückreichen, auch weiter in seinen Luxemburger Standort investieren, obwohl das Unternehmen darauf hinweist, dass die 2009 gebaute Produktionseinheit in Roost nach wie „eine der modernsten Molkereien Europas“ sei.



Anfang des Jahres hat die Genossenschaft eine neue Lagerhalle für Fertigprodukte mit einer Kapazität von 5 000 Paletten für 2,5 Millionen Euro errichtet; eine weitere Investition in Höhe von 4,5 Millionen Euro für den Bau einer Anlage zur Milchkonzentration folgt, wie gestern angekündigt wurde. Fünf zusätzliche neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen.