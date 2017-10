(mbb) - Wie LuxFLAG in einem Presseschreiben am Montag mitteilte, wird Mario Mantrisi ab dem 1. Januar 2018 Generaldirektor der Luxembourg Finance Labelling Agency (LuxFLAG). Er tritt somit die Nachfolge von Annemarie Arens an, die dieses Amt seit drei Jahren erfüllt.

Dank seiner eingehenden Kenntnis der Fondsbranche wird Mantrisi „LuxFLAGs erfolgreiche Strategie weiter ausfüllen“, so Thomas Seale, Vorsitzender des LuxFLAGs Vorstandes. Mantrisi sagte dazu: „Ich habe großen Respekt für LuxFLAG. Ich freue mich darauf, die gute Arbeit, die bis jetzt erreicht worden ist, aufzubauen, um die Agentur weiterzuentwickeln.“

LuxFLAG ist Bestandteil der luxemburgischen Investmentfondsbranche und agiert als internationale und unabhängige Labelling-Agentur.

