Luxfactory lève plus d'un million d'euros

Nadia DI PILLO

Luxfactory Group, société de conseil en management et innovation pour PME et grands groupes, annonce une levée de fonds de plus d’un million d'euros.

Organisée depuis plusieurs mois et confirmée durant le confinement, la levée de fonds permettra au groupe d’accélérer sa croissance. "Aujourd’hui, Luxfactory compte 60 collaborateurs et a réalisé plus de quatre millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. Nous n’avons pas de dette et sommes bénéficiaires. La levée de fonds va permettre à Luxfactory d’accélérer son développement organique et d’étudier de nouvelles opportunités de croissance externe", explique Elodie Trojanowski, CEO du groupe.

La société a également fait entrer deux nouveaux actionnaires, à savoir La Compagnie du Salève et Antonio Brunacci, qui selon Luxfactory, "apporteront leur vision et leur immense expérience."







