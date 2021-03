LuxExpo will umziehen, aber die Politik bremst

Foto: Lex Kleren

LuxExpo The Box auf dem Kirchberg: die meisten geplanten Veranstaltungen fielen letztes Jahr coronabedingt aus. Am Plan, an einen günstigeren Standort umzuziehen, wie auch eine Studie dazu vorschlägt, hält die Gesellschaft aber fest.