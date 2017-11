(las) - Morgan Gromy folgt Jean-Michel Collignon an der Spitze von Luxexpo The Box. Er übernimmt die Funktion des Generaldirektors ab dem 1. Januar 2018. Anfang Oktober wurde bekannt, dass Collignon in Rente gehen würde.

Morgan Gromy war bisher Betriebsleiter ("directeur d'exploitation") von Luxexpo The Box. Gromy sei ein erfahrener Organisator mit einer beeindruckenden Karriere innerhalb des Unternehmens, betonte der Verwaltungsratspräsident Raymond Schadeck.



Er wolle die Neuausrichtung der Messehallen vorantreiben, erklärte Gromy. Er arbeitet seit 2003 für Luxexpo und hat eine Ausbildung im Bereich der Geschäftsentwicklung und der Kommunikation. Er hat in Frankreich und Spanien Berufserfahrung gesammelt.

Als "Chief Operating Officer" war Gromy bereits für 80 Prozent des Personals verantwortlich. "Ich verlasse Luxexpo The Box mit der Gewissheit, dass das Unternehmen in guten Händen ist", sagte Collignon.



Vor rund zwei Jahren veränderte sich die Besitzstruktur des Luxexpo Unternehmens. Durch eine Kapitalerhöhung von über zehn Millionen Euro wurde die Luxemburger Handelskammer zum Mehrheitseigentümer mit 57 Prozent der Anteile. Zweitgrößter Teilhaber ist die Stadt Luxemburg. Zusammen verfügten die beiden Hauptaktionäre 2015 über 75 Prozent der Anteile.