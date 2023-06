Die Inflation und höhere Zinsen lasten weiter auf den Unternehmen.

Statec-Konjunkturausblick

Luxemburgs Wirtschaft schwächelt in den Jahren 2023 und 2024

Die Statistikbehörde Statec geht in diesem und dem kommenden Jahr von einem verhaltenen Wirtschaftswachstum in Luxemburg aus. Geprägt werde die Entwicklung weiterhin von einem hohen Inflationsdruck und den höheren Zinsen, schreibt die Behörde in ihrem am Montag veröffentlichten Konjunkturausblick.



Im gesamten Euroraum machen es die höheren Kapitalkosten den Haushalten und Unternehmen schwerer, neue Schulden aufzunehmen. „Vor allem die Immobilienmärkte beginnen die Folgen zu spüren. Darüber hinaus erschütterten die Probleme mehrerer Banken in den Vereinigten Staaten und in Europa die Märkte zusätzlich“, so der Bericht des Statec. Sorgen über die mögliche Verwundbarkeit bestimmter Akteure im Finanzsektor trübten die Stimmung ein.

Bauwirtschaft im Abwärtstrend

Im vergangenen Jahr wuchs das Bruttosozialprodukt in Luxemburg zwar um 1,5 Prozent, das Jahr endete aber mit einem deutlichen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit. Gründe dafür seien schwache Ergebnisse im Finanzsektor und der geringere Konsum der Privathaushalte gewesen, schreibt der Statec. „Zu Beginn des Jahres 2023 befanden sich das verarbeitende Gewerbe und insbesondere die Bauwirtschaft weiterhin im Abwärtstrend“, so der Bericht.

Das Baugewerbe sei durch die Krise auf dem Immobilienmarkt in Mitleidenschaft gezogen worden. Teurere Kredite führten zu einer geringeren Nachfrage und fallenden Preisen, was sich auf die Handwerksfirmen durchschlug.

Die weitere Wirtschaftsentwicklung in diesem und dem kommenden Jahr hängt nach Einschätzung des Statec wesentlich von der Inflation ab. Im Basisszenario gehen die Statistiker von einem Wachstum von 1,5 Prozent in diesem Jahr und 2,5 Prozent 2024 aus. Bei einer höheren Inflation erwarten sie einen Rückgang des Bruttosozialprodukts von 0,4 Prozent in diesem und eine leichte Zunahme von 0,8 Prozent im kommenden Jahr. Sollte sich die Teuerung unerwartet stark verlangsamen, könnte sich die Wirtschaftstätigkeit in diesem Jahr um 2,5 und 2024 um 4,5 Prozent erhöhen.

Allzeithoch bei Lebensmittelpreisen

Bei der Inflationsrate schwanken die Erwartungen je nach Szenario zwischen 3,8 und vier Prozent in diesem Jahr und zwischen 2,2 und 2,5 im kommenden Jahr. Die Kerninflation bleibe weiterhin hoch, schreiben die Statistiker. „Seit Jahresbeginn haben die Lebensmittelpreise Allzeithochs erreicht, und die beiden Lohnindexierungen im Februar und April dürften die Inflation im Dienstleistungssektor in den kommenden Monaten ankurbeln“, so der Bericht. Für das gesamte Jahr 2023 schätzt der Statec, dass die Durchschnittslöhne um 5,8 Prozent steigen dürften, im Jahr 2024 dann um 3,7 Prozent.

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich zu Beginn des Jahres in Luxemburg schwächer als im Euroraum insgesamt. Die Arbeitslosigkeit im Großherzogtum war im vergangenen Jahr mit 4,8 Prozent höher in den Vorjahren. Im ungünstigsten Szenario rechnet der Statec bis 2024 mit einer Zunahme auf 5,9 Prozent. „Der Arbeitskräftemangel, gemessen an der Quote der offenen Stellen, ist seit Ende 2022 tendenziell zurückgegangen, bleibt aber immer noch historisch hoch“, schreibt der Statec.

Hohe Ausgaben durch Energiekrise

Nach einem Rückgang im dritten Quartal 2022 beginnen die Steuereinnahmen wieder zu steigen, was auf eine Erholung der Unternehmenssteuern, ein anhaltendes Wachstum der Haushaltssteuern und, in geringerem Maße, eine Erhöhung der Verbrauchsteuern auf Ölprodukte zurückzuführen ist.

„Die Staatsfinanzen in den Jahren 2023 und 2024 werden weiterhin stark von der Inflation und ihren Auswirkungen auf Aktivität und Beschäftigung abhängen“, so der Bericht. Im Basisszenario erwartet der Statec, dass die Staatseinnahmen im Jahr 2023 um 6,3 Prozent steigen werden. Das Wachstum werde aber gedämpft durch die ungünstigere Entwicklung der Abonnementsteuer und der Mehrwertsteuer.

Auf der Ausgabenseite belasten weiterhin die Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Energiekrise die Staatskasse. Nachdem im Jahr 2022 rund 700 Millionen Euro zugesagt wurden, werden die Unterstützungsmaßnahmen im Jahr 2023 voraussichtlich fast eine Milliarde Euro und im Jahr 2024 etwas weniger betragen, was sowohl im Jahr 2023 als auch im Jahr 2024 etwas mehr als ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts ausmacht. Dadurch werde sich der Staatssaldo im laufenden Jahr um 1,5 und im kommenden Jahr um 2,2 Prozent verschlechtern, schätzt die Statistikbehörde.

