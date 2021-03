Ein zweites Satellitenprojekt von Kleos Space hat einen Meilenstein für einen Start an Bord einer SpaceX Falcon 9 Mitte 2021 erreicht.

Luxemburgs Start mit SpaceX rückt näher

Ein zweites Satellitenprojekt von Kleos Space hat einen Meilenstein für einen Start an Bord einer SpaceX Falcon 9 Mitte 2021 erreicht.

(mab) - Die Kleos Space S.A. hat am Dienstag mitgeteilt, dass ein zweites Satellitenprojekt, die Polar Vigilance Mission (KSF1), in die Montage- und Validierungsphase startet. Das stelle sicher, dass das Unternehmen im Zeitplan liege: Die Satelliten sind für einen Start Mitte 2021 an Bord einer SpaceX Falcon 9 eingeplant.

Geschäftsmodell: im All Daten sammeln

Die Kleos Space S.A. mit Sitz in Luxemburg kauft Satelliten und rüstet sie zur Datenerhebung um. Ein Beispiel: Jedes Schiff sendet Signale aus. Tut es dies nicht, handelt es sich um illegale Boote. Dahinter kann etwa Menschenhandel oder illegale Fischerei stecken. Kleos Space sammelt solche Daten und verkauft sie an Regierungen oder Privatpersonen.

Um die Daten erheben zu können, werden die Satelliten in eine 500 bis 600 Kilometer lange synchrone Sonnenumlaufbahn gebracht. Dort ergänzen sie die Umlaufbahn der Kleos Scouting Mission, die Anfang November 2020 erfolgreich gestartet wurde. Auf der SpaceX Falcon 9 hat Kleos eine Art Mitfahrgelegenheit für die Satelliten ins All gekauft.









