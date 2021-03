Die Rettung in der Krise sind erneut Finanzdienstleistungen. Sie profitieren von einer raschen Erholung der Finanzmärkte.

Luxemburgs Leistungsbilanz schrumpft um fünf Prozent

(mab) - Die Leistungsbilanz Luxemburgs weist im Jahr 2020 einen Überschuss von 2,75 Milliarden Euro auf. Das ist ein Rückgang von etwa 5 Prozent im Vergleich zu 2019 (-150 Millionen Euro). Das berichten die luxemburgische Zentralbank (BCL) und der Statec am Mittwoch auf Grundlage der ersten vorläufigen Ergebnisse.

Der Handelsexport stieg 2020 leicht um 1,3 Prozent. Die Exporte und Importe von allgemeinen Gütern sanken um 14,5 Prozent. Den größten Rückgang gab es bei Kerosin, Anlagen und Transportmitteln.

Wachstum im Bereich Finanzdienstleistungen

Der internationale Handel mit Dienstleistungen schrumpfte im Jahr 2020 um 4,2 Prozent für Exporte und 5,1 Prozent für Importe. Nur Finanzdienstleistungen (+2,4 Prozent bei den Exporten und +1,8 Prozent bei den Importen) profitierten von einer raschen Erholung der Finanzmärkte.

Auch die Exporte von Transportdienstleistungen zogen wieder an, begünstigt durch eine sehr starke Aktivität im Bereich der Luftfracht. Bei den Dienstleistungen gehörten dagegen gerade die Bereiche Reise und Erholung zu den Verlierern der Krise.

In der Kapitalbilanz sind die Direktinvestitionsströme rückläufig, während sich die Investitionen in luxemburgische Aktien in den letzten drei Quartalen des Jahres 2020 erholt haben.



