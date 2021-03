Warum Luxemburgs Wirtschaft die Folgen der Pandemie besser verkraftet als erwartet.

Luxemburgs kleines "Corona-Wunder"

Nadia DI PILLO Warum Luxemburgs Wirtschaft die Folgen der Pandemie besser verkraftet als erwartet.

Vom menschlichen und gesundheitlichen Standpunkt aus war das Jahr 2020 in Luxemburg ohne Zweifel ein „annus horribilis“. Gleichzeitig aber stellt man fest, dass die luxemburgische Wirtschaft die Folgen der Pandemie bislang besser verkraftet hat als erwartet. „Das Großherzogtum zeigt eine überraschende Widerstandsfähigkeit sowohl in Bezug auf die wirtschaftliche Aktivität, die Beschäftigung als auch im Bereich der öffentlichen Finanzen“, stellt Muriel Bouchet von der Fondation Idea fest.

So ist Luxemburgs Wirtschaft im Jahr 2020 um „lediglich“ minus 1,3 Prozent abgesackt. Das teilte der Statec am Montag mit und korrigierte damit eine frühere Prognose nach oben. Zuletzt war die Statistikbehörde noch davon ausgegangen, dass Luxemburgs Wirtschaftseinbruch im Jahr 2020 minus 3,5 bis minus 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr betragen würde.

Die überraschende Widerstandsfähigkeit Luxemburgs zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt. „Luxemburg ist unter den 27 Ländern der Europäischen Union eines der wenigen – wenn nicht sogar das einzige – das im Jahr 2020 einen Anstieg der Beschäftigung von 1,9 Prozent im dritten Quartal erreicht hat, während die drei Nachbarländer einen Rückgang von etwa einem Prozent verzeichneten“, gibt Muriel Bouchet zu bemerken. Allgemein habe sich die Beschäftigung in den meisten Wirtschaftszweigen gut gehalten.

„Auch bei den öffentlichen Finanzen befindet sich Luxemburg im Vergleich zu seinen Nachbarländern und der Eurozone insgesamt in einer guten Verfassung“, fügt der Wirtschaftsexperte hinzu. Insgesamt wird das öffentliche Defizit im Jahr 2020 voraussichtlich bei etwa fünf Prozent des BIP liegen, während im Haushaltsentwurf ein Defizit von 7,4 Prozent erwartet wird.

Spezialisierung und Heimarbeit

Wie lässt sich das erklären? „Erstens hat sich die relative sektorale Spezialisierung Luxemburgs zu seinen Gunsten ausgewirkt“, meint Muriel Bouchet. Im Vergleich zur Eurozone und den Nachbarländern kennzeichnet sich das Großherzogtum durch ein hohes gesamtökonomisches Gewicht des Finanzsektors und der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), zwei Branchen, in denen Heimarbeit leicht umzusetzen ist.

Laut Statec arbeiteten etwa 52 Prozent der in Luxemburg ansässigen Arbeitnehmer im 2. Quartal 2020 von zu Hause aus, wobei die Quote im Finanzwesen (88 Prozent) und in der IKT-Branche (77 Prozent) noch deutlich höher ist. Hinzu kommt, laut Idea, die starke „Outperformance“ Luxemburgs in bestimmten Sektoren, wie etwa in der IKT-Branche, bei den Unternehmensdienstleistungen und den nicht-marktbestimmten Dienstleistungen.

Zweitens hat Luxemburg „vom entschlossenen Handeln der Behörden“ profitiert, insbesondere von der bereits bestehenden Kurzarbeitsregelung. „Dadurch konnte vermieden werden, dass grundlegende Änderungen an Gesetzen und Verordnungen vorgenommen werden mussten“, sagt Muriel Bouchet. Hinzu kommen natürlich auch die anderen Hilfsmaßnahmen zur Förderung und Unterstützung der Wirtschaft. Diese durchaus disparaten Maßnahmen wurden durch den Stabilisierungsplan vom 25. März 2020 eingeleitet, im Mai 2020 durch das Paket „Neistart Lëtzebuerg“ – laut Regierung beläuft sich das Paket auf 700 bis 800 Millionen Euro –, sowie durch weitere spezifischere Maßnahmen ergänzt.

„Laut Haushaltsentwurf 2021 umfasste das Stabilisierungsprogramm vom 25. März insgesamt mehr als zehn Milliarden Euro“, sagt Muriel Bouchet. Dieser Betrag reduziert sich jedoch auf rund 1,5 Milliarden Euro respektive 2,6 Prozent des BIP im Jahr 2020, wenn man allein die nicht rückzahlbaren Kosten berücksichtigt. „Das ist ein beträchtlicher fiskalischer Impuls, viel höher als unmittelbar nach der Finanzkrise von 2008 bis 2009“.

Immobilienkrise geht weiter

Luxemburgs Wirtschaft scheint tatsächlich gut durch die Krise zu kommen. Aber: „In anderen Bereichen sieht nicht alles rosig aus“, sagt Muriel Bouchet. „Verschiedene strukturelle Probleme wurden durch die Gesundheitskrise sogar noch verschärft.“ Die Preise für Eigentumswohnungen, Häuser und Baugrundstücke sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen, und zwar noch schneller als in den Vorjahren. Die Preise für Altbauwohnungen etwa haben im dritten Quartal 2020 um rund 17,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugelegt.

Zudem könnte die Corona-Krise eine neue „Lost Generation“ hervorbringen. Die Wirtschaftskrise hat nämlich zu einer hohen Jugendarbeitslosigkeit und somit zu einer Abkopplung junger Menschen geführt. Der Begriff NEET beschreibt junge Menschen, die weder eine Arbeit haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung absolvieren. Laut Europäischer Kommission ist der „NEET-Anteil“ in Luxemburg im europäischen Vergleich zwar immer noch relativ niedrig, aber vom zweiten Quartal 2019 auf das zweite Quartal 2020 stark angestiegen.

Last but not least hat sich der Anstieg der CO2-Emissionen im Jahr 2020 zwar verlangsamt, das sei aber „keineswegs ein dauerhaftes Phänomen“, so Muriel Bouchet. Die Einführung einer CO2-Steuer werde sicherlich eine positive Rolle spielen, allerdings werde Luxemburg dadurch noch immer nicht in der Lage sein, das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

