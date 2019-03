Luxemburgs Industrie hat weiterhin hohen Personalbedarf

Produktionsbetriebe suchen nach wie vor qualifiziertes Personal. Ein gutes Signal für junge Leute, die derzeit die Schulbank drücken. Sie allein reichen aber nicht.

„Ein wertvolles Dokument“, so bezeichnete gestern der Geschäftsführer des Industrieverbands Fedil, René Winkin, die neue Studie zum Fachkräftebedarf der Industrie. Die Umfrage zeige, welche Tendenzen es in Bezug auf die Berufsqualifikation von Mitarbeitern gebe und welchen Bedarf an Fachkräften Luxemburgs Produktionsgewerbe hat.

„Mit der Umfrage wollten wir den konkreten Bedarf erfassen und welche Kompetenzen gebraucht werden“, sagt Marc Kieffer, Fedil-Generalsekretär ...