Energieeinsparung

Luxemburgs gesunkener Gasverbrauch

Haushalte und vor allem die Industrie konsumierten letztes Jahr deutlich weniger Energie - ein positives Zeichen, oder eher ein negatives?

(MeM) - 2022 wurde in Luxemburg 6.782 Gigawattstunden (GWh) Gas verbraucht. Das sind 21,45 Prozent weniger als im Jahr davor. Der ADR-Abgeordnete Fred Keup wollte darum in einer parlamentarischen Anfrage von Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng) wissen, wie die Einsparung erreicht wurde und ob sie in der Industrie vom technischen Fortschritt kommt – oder einfach daher, dass die Industrie im Land weniger produzierte.

Laut Energieministerium sparten 2022 Privatkunden 21,36 Prozent, professionelle Kunden mit geringem Verbrauch 2,56 Prozent und professionelle Kunden mit großem Gasverbrauch über 290 GWh im Jahr 46,98 Prozent ein, bei der Stromproduktion aus Gas wurde eine Einsparung von 34,7 Prozent erreicht.„Laut Statec ging das BIP im Industriesektor“, antwortet das Energieministerium gestern, „im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr nur um 6,3 Prozent zurück.“ Diese relativ geringe Reduzierung im Vergleich zum Gasverbrauch von -46,98 Prozent deute darauf hin, dass industrielle Akteure die Zeit für temporäre Wartungsarbeiten und bauliche Energieeffizienzmaßnahmen genutzt hätte, „ohne direkten negativen Zusammenhang mit der Wertschöpfung.“

„Der Rückgang der Industrieproduktion ist negativ zu bewerten“

Auf die Frage von Keup, ob er einen allgemeinen Rückgang der Industrieproduktion eher als vorteilhaft oder nachteilig für das Land einschätze, meint Energieminister Turmes: „Die Industrie ist hier in Luxemburg ein wichtiger Akteur und der Rückgang der Industrieproduktion ist negativ zu bewerten. Gleichzeitig ist die Entkopplung der industriellen Produktivität vom Energieverbrauch – oder anders gesagt eine verbesserte Energieeffizienz der Industrie – eine positive und notwendige Entwicklung.“ Um Unternehmen bei ihrer Energiewende zu unterstützen, habe die Regierung darum verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebraucht, um die Industrie insbesondere durch Investitionen im Bereich Energieeffizienz und technologische Lösungen auf erneuerbare Energien und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft zu unterstützen.

