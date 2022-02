Immer mehr Anleger wollen ihr Geld fair investieren. Darum boomt ESG. Das S steht für sozial. Und genau hier schwächelt der Finanzplatz.

Luxemburgs Finanzplatz ist grün - aber nicht sozial

Nur drei von 22 analysierten Akteuren auf dem Luxemburger Finanzplatz bekennen sich in ihren Statuten zu den Menschenrechten. Und selbst diese drei (ABBL, INDR und LSFI) belassen es bei Absichtserklärungen. Das ist das Ergebnis einer Studie der Association Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), die am Dienstag vorgestellt wurde.

Bei ESG fehlt das S

Wer sein Geld fair anlegen möchte, stolpert häufig über die Abkürzung ESG. Diese steht für Environmental, Social, Governance, auf Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Studie von ASTM zeigt nun auf, dass die Strategie für Luxemburgs Finanzplatz den Umweltaspekt betont, der soziale Aspekt fehlt hingegen. „Das Narrativ vom nachhaltigen Finanzplatz konzentriert sich auf Green Finance oder Climate Finance – Menschenrechte werden völlig ignoriert“, so Nadine Haas von ASTM.



In Fallstudien zeigt die Studie auf, wie Finanzakteure mit Sitz in Luxemburg mit Menschenrechtsverletzungen in China, Palästina oder Lateinamerika verbunden sind.

Da wären zum Beispiel die beiden Investmentfonds BPSA und NEF. Beide investieren in den chinesischen Technologieriesen Tencent. Dieser betreibt das chinesische Pendant zu WhatsApp namens WeChat. Dem chinesischen Unternehmen wurde vorgeworfen, eine wichtige Rolle bei der Cyber-Überwachung und Zensur durch die chinesische Regierung zu spielen.

Der Staat ist gefragt

Es bleibt nicht bei privaten Anbietern. Auch der Luxemburger Pensionsfonds investiert in das Bergbauunternehmen BHP. Mancher erinnert sich noch an den Staudamm, der 2015 in Brasilien brach: hunderte Menschen starben. Dieser Damm war im Besitz eines Joint Ventures von BHP.

Geld ist Macht. Und immer mehr Anleger wollen ihr Geld so investieren, dass es eine positive Wirkung entfalten kann. Dafür ist es wichtig, dass sie auch wissen, wo sie investieren. Die ASTM fordert daher, dass Menschenrechte in die nationale Strategie für einen nachhaltigen Finanzplatz aufgenommen werden. Außerdem brauche es statt warmer Worte verbindliche Gesetze zur Sorgfaltspflicht.

