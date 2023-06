Internationales Gremium für Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung stellt Großherzogtum positives Zeugnis aus. Das war nicht immer so.

FATF-Prüfung

Luxemburgs Finanzplatz auf dem Weg heraus aus der Schmuddelecke

Eine gute Nachricht für das angekratzte Image des luxemburgischen Finanzplatzes: Die internationale Arbeitsgruppe gegen Geldwäsche FATF (Französisch GAFI) hat die Bemühungen Luxemburgs im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung genauer unter die Lupe genommen und kam am Freitag im Anschluss an eine dreitägige Plenarsitzung des Gremiums in Paris zu einem deutlich positiveren Ergebnis als in der Vergangenheit. Viele FATF-Empfehlungen und -Regelungen seien mittlerweile umgesetzt worden, auch wenn noch einzelne Schlupflöcher geschlossen werden müssten.

So heißt es etwa in den Schlussfolgerungen der Sitzung: „Luxemburg hat ein gutes Verständnis für die Risiken der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt, was angesichts seines Status als regionaler und internationaler Finanzplatz besonders wichtig ist.“

Doch weitere Anstrengungen müssten folgen, um den Regelungen und Empfehlungen der FATF vollständig zu entsprechen: „Luxemburg muss seine Maßnahmen in bestimmten Bereichen verstärken, einschließlich der Verbesserung der Aufdeckung, Untersuchung und Verfolgung von komplexeren Geldwäschefällen, entsprechend dem Risikoprofil des Landes.“

Und: „Luxemburg sollte auch die risikobasierte Aufsicht über seinen Nicht-Finanzsektor verstärken, sein Wissen über die Risiken der Terrorismusfinanzierung weiter ausbauen und vertiefen sowie verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen für Verstöße im Finanz- und Nicht-Finanzsektor verhängen.“

Der vollständige Bericht soll im September vorgestellt werden. Zur Erinnerung: Bei der Überprüfung der Bemühungen des Großherzogtums im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Jahr 2010 war das Land noch krachend durchgefallen. Von den 49 Kriterien, die damals überprüft wurden, erfüllte Luxemburg bei 30 die Anforderungen nur teilweise und bei neun überhaupt nicht. Nur in einem einzigen Bereich wurden die Erwartungen vollständig erfüllt. Mängel stellten die Inspektoren damals in fast allen zentralen Bereichen der Geldwäschebekämpfung fest.

