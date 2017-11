(miz) - Der Duft steigt sofort in die Nase, die Kruste ist fest und noch warm. Täglich stehen in der Avenue François Clement in Bad Mondorf Menschen vor einem Automaten Schlange – und kaufen dort per Knopfdruck ein frisches Baguette. Vor allem an den Wochenenden und am Abend ist viel los. „Viele Kunden bleiben auf dem Heimweg noch schnell vor dem Automaten stehen und nehmen ein Baguette mit“, erklärt der Betreiber Bernard Scherrer.



Der Bäckermeister hat in Bad Mondorf Luxemburgs ersten und bisher einzigen „Kiosque à Baguettes“ aufgebaut ...