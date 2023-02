Nach einem deutlichen Rückgang in der Pandemie steigt die Stimmung in den Unternehmen wieder - etwas.

Quality of Work Index

Luxemburger zunehmend unzufrieden mit ihrem Gehalt

Nach einem deutlichen Rückgang in der Pandemie steigt die Stimmung in den Unternehmen wieder - etwas.

In den Jahren 2020 und 2021 rauschte die allgemeine Zufriedenheit der Luxemburger Arbeitnehmer in bisher nie gesehene Tiefen. Das war zum großen Teil offenbar den besonderen Belastungen durch die Corona-Pandemie geschuldet. Denn laut dem diesjährigen „Quality of Work Index“, den die Chambre des salariés am Donnerstag veröffentlicht hat, ging der Wert 2022 wieder etwas nach oben.

So zeigte die repräsentative Umfrage unter knapp 2.700 Arbeitnehmern in Luxemburg beispielsweise leichte Verbesserungen bei Arbeitsmotivation und dem allgemeinen Wohlbefinden, nachdem diese Kategorien im vergangenen Jahr die schlechtesten Werte aufwiesen, seit der Index veröffentlicht wird. Das Burnout-Risiko ging zurück, während auch hier im vergangenen Jahr ein Höchstwert zu verzeichnen war.

Homeofficearbeiter sind zufriedener

Der Gesamtindex der Arbeitsqualität hatte im Jahr 2020 seinen Tiefstwert (53,5) erreicht und kletterte nach 53,9 im Jahr 2021 auf 54,9. Dabei ging die Schere zwischen Menschen, die im Homeoffice arbeiten, und denen ohne Telearbeit weiter auseinander. Bei Mitarbeitern, die zumindest einen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause ableisten, war der Index um durchschnittlich 4,5 Punkte besser.

Sorgen machen muss den Arbeitgebern, dass die Menschen in Luxemburg offenbar immer unzufriedener mit ihrer Entlohnung sind. Der Wert in der Befragung erreichte ein Rekordtief, was wahrscheinlich auch an den stark gestiegenen Lebenshaltungskosten liegen dürfte. Immerhin fast ein Viertel der Befragten gab an, dass sie die Absicht haben, den Arbeitgeber zu wechseln.

Diesen dürfte die derzeitige Situation auf dem Arbeitsmarkt in die Karten spielen, denn auch die wahrgenommene Schwierigkeit, eine neue Arbeit zu finden, sank im vergangenen Jahr auf ein Rekordtief. Ebenso war es laut dem Index noch nie so einfach wie im Moment, eine Beförderung zu bekommen.

Der Wunsch nach weniger Arbeit

Bei den Luxemburger Arbeitnehmern war der Wunsch, weniger zu arbeiten auch noch nie so ausgeprägt wie im Moment. So sank die durchschnittliche Wunscharbeitszeit in der Befragung auf 34,4 Wochenstunden.

Im Vorjahr hatte der Wert noch bei 35,7 Stunden gelegen. Das spiegelt den wachsenden Konflikt vieler Arbeitnehmer zwischen Arbeits- und Berufsleben wider. Auch hier gaben mehr Befragte als jemals zuvor an, dass sie zunehmend Schwierigkeiten haben, beides unter einen Hut zu bringen.

