Investigativer Journalismus

"Luxemburger Wort" wird Zweiter beim "European Press Prize"

Greenwashing in der Fondsbranche war das gemeinsame Thema, das "Wort" und "Luxembourg Times" aufs Siegertreppchen in Tbilisi/Georgien führte.

(tom/LT) - Ein journalistisches Exposé über Greenwashing in der Fondsbranche, das von mehreren Medien, darunter dem „Luxemburger Wort“ und deren englischsprachiger Schwesterpublikation „Luxembourg Times“ verfasst wurde, ist mit dem zweiten Preis eines renommierten europäischen Pressewettbewerbs ausgezeichnet worden. Das teilten die Organisatoren des „European Press Prize“ am Freitag mit.

Yannick Lambert (Luxembourg Times) und Thomas Klein (Wort) hatten ihre Artikel im November veröffentlicht, nachdem sie gemeinsam mit 26 Journalisten aus elf Redaktionen die Praxis der Investmentfonds von Unternehmen untersucht hatten, die ihre Umweltfreundlichkeit übertrieben darstellten.

Das Exposé wurde am Freitag bei einer Zeremonie in der georgischen Hauptstadt Tiflis mit dem zweiten Platz des European Press Prize 2023 in der Kategorie „Investigative Berichterstattung“ ausgezeichnet. Eine Untersuchung über jugendliche Neonazi-Terrornetzwerke in den USA und Europa erhielt den Hauptpreis in dieser Kategorie.

Gegen Grünfärberei helfen nur klare Regeln Angeblich nachhaltige Fonds investieren Milliarden in fossile Energie. Das liegt weniger an reiner Gier als an schlampiger Gesetzgebung.

Die Umweltrecherche setzte sich gegen drei andere Nominierungen durch, die in ihren Artikeln unter anderem über die Bekleidungsindustrie, einen hochrangigen ukrainischen Richter mit russischer Staatsbürgerschaft und über europäische Spionageprogramme im Sudan berichteten.

Der „European Press Prize“, der in fünf Kategorien vergeben wird, steht Journalisten aus allen 46 Mitgliedsländern des Europarats offen. Darüber hinaus wird ein Sonderpreis für „einen herausragenden Beitrag, der sich über Disziplinen und Kategorien hinwegsetzt“, vergeben, in diesem Jahr an eine Reportage über den Krieg in der Ukraine.

Ein Ausschuss von 19 Journalisten entscheidet über die endgültige Auswahlliste für jede Kategorie. Der Gewinner wird von einer fünfköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Alan Rusbridger, dem ehemaligen Chefredakteur des Guardian, ausgewählt.

