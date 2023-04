Ein Enthüllungsartikel über Greenwashing in der Fondsindustrie steht auf der Shortlist eines renommierten Journalismuspreises.

Journalismusaward

"Luxemburger Wort" für Europäischen Pressepreis nominiert

Von John Monaghan und Jörg Tschürtz

Eine internationale Recherche über Greenwashing in der Fondsbranche, an der das „Luxemburger Wort“ und dessen Schwesterpublikation „Luxembourg Times“ beteiligt waren, hat es auf die Shortlist eines renommierten europäischen Journalismuspreises geschafft. Das teilten die Organisatoren des European Press Prize am Donnerstag mit.

Die Artikel der Journalisten Yannick Lambert und Thomas Klein erschien im November im „Wort“ unter dem Titel „Die grauen Geschäfte der dunkelgrünen Investmentfonds“. Bei der „Luxembourg Times“ lautete die Headline: „Oil still stains even the greenest funds in EU“. Die Texte sind das Ergebnis einer gemeinsamen Recherche von 26 Journalisten von elf Publikationen über die teils übertriebenen Versprechen von sogenannten grünen Investmentfonds.

Fast die Hälfte der Investmentfonds in der EU, die sich als umweltfreundlich ausweisen, halten nach wie vor Gelder in fossilen Brennstoffen. Das belegt, dass sich die Kunden noch immer nicht voll und ganz auf solche Nachhaltigkeitssiegel verlassen können, so das Ergebnis der Untersuchung.

Ein Folgebericht vom Februar zeigte, dass ein Viertel der Fonds inzwischen das höchste EU-Nachhaltigkeitssiegel verloren hat, mit dem sie noch im vergangenen Sommer geworben hatten.

Foto: European Press Prize

Die gemeinsame Recherche „The Great Green Investment Investigation“ wurde in der Kategorie „Investigative Reporting Award“ des Europäischen Pressepreises nominiert. In den Artikeln der anderen Nominierten geht es um Terrornetzwerke, die Bekleidungsindustrie, einen hochrangigen ukrainischen Richter mit russischer Staatsbürgerschaft und wie europäische Spionageprogramme durch sudanesische Kriegsherren genutzt werden.

Der European Press Prize, der in fünf Kategorien vergeben wird, steht Journalisten aus allen 46 Mitgliedsländern des Europarats offen.

Ein Komitee von 19 Journalisten entscheidet über die endgültige Auswahlliste für jede Kategorie, wobei der Gewinner von einer fünfköpfigen Jury unter dem Vorsitz von Alan Rusbridger, dem ehemaligen Chefredakteur des „Guardian“, ausgewählt wird.

Der Gewinner, der die Summe von 10.000 Euro für ein Projekt erhält, wird am 9. Juni bei einer Feier in der georgischen Hauptstadt Tiflis bekannt gegeben.

