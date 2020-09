Die „Fondation Idea“, die Denkfabrik der Chambre de Commerce, hat am Montag ihre Analyse der wirtschaftlichen Situation Luxemburgs veröffentlicht.

Luxemburger Wirtschaft: Erholung, aber keine Entwarnung

Die „Fondation Idea“, die Denkfabrik der Chambre de Commerce, hat am Montag ihre Analyse der wirtschaftlichen Situation Luxemburgs veröffentlicht. Demnach habe sich die Lage über den Sommer verbessert, aber noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht.

Zum ersten Mal seit Januar sei die Einschätzung der wirtschaftlichen Aktivitäten im Bereich nichtfinanzieller Dienstleistungen für die nächsten drei Monate wieder positiv. Die Erholung hänge auch mit den erheblichen Haushaltsanstrengungen des Staates zusammen, so Fondation Idea in einer Mitteilung. Daher betrage das kumulierte Defizit der Luxemburger Zentralverwaltung seit Jahresbeginn im Juli 2020 fast vier Milliarden Euro.

An der Beschäftigungsfront habe das Land eine gewisse Dynamik wiedererlangt und neue Arbeitsplätze geschaffen (+8 453 seit Mai). Im Vergleich zum Vorkrisenniveau seien in der Bilanz „nur“ 602 Arbeitsplätze verloren gegangen. Ohne Krise, berechnet die Denkfabrik, hätte es im Juli mehr als 8 000 zusätzliche Arbeitsplätze gegeben. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,6 Prozent und damit 1,1 Prozentpunkte über dem Vorkrisenniveau.

Die Firmen machten im Laufe des Sommers auch weniger von dem Instrument der Kurzarbeit Gebrauch. Demnach liegt die Zahl der Anträge für September bei 2 966 gegenüber 6 284 im Juni. Die Analysten betonen, dass die Zahlen derzeit noch vorläufig sind, sie bestätigten aber den allgemein positiveren Trend.

Das Verbrauchervertrauen bleibt hingegen schwach, was mit der anhaltenden Unsicherheit in Zusammenhang mit dem Virus erklärt wird. So gehe die Zahl der luxemburgischen Haushalte zurück, die in den nächsten zwölf Monaten größere Anschaffungen planen.

