Luxemburger werden beim Bier wählerischer

Auch wenn die Produktionsmenge der heimischen Braumeister nicht mehr das Niveau früherer Tage erreicht, so haben die Luxemburger dem Bier keineswegs abgeschworen. Die Trinkgewohnheiten haben sich jedoch geändert, und das Angebot ist breiter geworden.

„Die Leute trinken heute im Großherzogtum mit 87 Litern pro Kopf und Jahr weniger Bier als das früher der Fall war, gleichzeitig ist die absolute Zahl der Biertrinker aber gestiegen, sodass der gesamte Bierkonsum in Luxemburg in den letzten Jahren recht stabil geblieben ist“, sagt Mathias Lentz, Präsident der Confédération des brasseries et des brasseurs du Luxembourg (CBBL) im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

Zum einen gingen die Luxemburger heute seltener in die Gasthäuser, sei es nun wegen der Preise, wegen polizeilicher Alkoholkontrollen oder weil sie nicht mehr rauchen dürften ...