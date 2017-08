(ndp) - Josy Juckem, der frühere Besitzer der "Maison Josy Juckem" in Strassen, ist tot. Der Luxemburger Unternehmer starb im Alter von 92 Jahren.

"Maison Josy Juckem" wurde 1929 von Pierre Juckem, dem Vater von Josy Juckem gegründet. Seit 1947 arbeitete Josy Juckem an der Seite seines Vaters im Betrieb aktiv mit, den er dann schon bald übernehmen sollte.

Die Firma kannte in den 50er-Jahren einen Aufschwung dank des Vertriebs von Kaffee- und Spülmaschinen sowie der hauseigenen Kaffeerösterei „Café Juca“. Bereits in den 70er-Jahren erzielte der Betrieb im Bereich der professionellen Küchen großen Erfolg. 1988 wurde die Gesellschaft „Josy Juckem S. à r.l.“ gegründet, um sich betriebsintern den Wünschen der Kundschaft noch besser anzupassen. Während das Unternehmen Josy Juckem S. à r. l. hauptsächlich eine professionelle Ausstattung für Großkuchen anbietet, finden die Kunden bei "Jucalux" kleine Küchengeräte und Utensilien.



Die hauseigene Kaffeerösterei wurde 1956 gegründet. Seit dem Start der Marke "Juca" genießen die verschiedenen Kaffeesorten "made in Luxembourg" große Bekanntheit bei den Verbrauchern.

Nach Anfängen in der hauptstädtischen Straßburger Straße zog das Unternehmen 1992 in die Industriezone nach Strassen um. Heute gibt es auch eine Niederlassung in der hauptstädtischen Groussgaass, die 2014 übernommene Kaffeerösterei Maison Santos.

Vor 10 Jahren zog sich Josy Juckem aus der Firma zurück und verkaufte seine Anteile. Die heutigen Partner und Inhaber der Firma Juckem sind Thomas Franck, Romain Houtsch und Tommy Houtsch. Die Firma "Josy Juckem" beschäftigt zur Zeit 55 Mitarbeiter, bei "Jucalux" arbeiten noch weitere sechs Mitarbeiter.



