Gasverbrauch

Luxemburger sparen auch im Februar Gas ein

Der Verbrauch im zweiten Monat des Jahres ist 2023 deutlich niedriger als während der Jahre 2017 bis 2022.

(TJ) - Auch im Februar ist der Aufruf zum verantwortungsbewussten Umgang mit Energie auf fruchtbaren Boden gefallen. Im Vergleich zur Referenzperiode 2017 bis 2022, wurde im Großherzogtum im zweiten Monat des Jahres 22,4 Prozent weniger Gas verbraucht. Auch die kräftig gestiegenen Preise dürften so manchen Verbraucher zum Sparen angeregt haben.

„Für diesen Winter sind wir wohl über den Berg“ Die EU hat ein neues Maßnahmenpaket gegen die Energiekrise auf den Weg gebracht. Claude Turmes ist zuversichtlich für die kommenden Monate.

Dieselbe Entwicklung kann beim Stromverbrauch notiert werden. Er geht seit Juni 2022 zurück und lag im Februar 8,94 Prozent unter dem Referenzverbrauch der Jahre 2017 bis 2022.

Im Zuge des Ukraine-Kriegs waren die Importe von russischem Gas gestoppt worden, was in der Folge zu deutlich höheren Energiepreisen und der Angst vor Energieengpässen geführt hatte. Aus diesem Grund hatten die Energieminister sich auf gemeinsame Energieeinsparziele geeinigt. Jedes der Mitgliedsländer hatte sich verpflichtet, seinen Verbrauch um 15 Prozent zu reduzieren. In der Grafik sehen Sie den bisherigen Verbrauch, die Einsparziele und den tatsächlich ermittelten Energiebedarf beim Gas.







