Luxemburger sind Europameister im Sparen

In Luxemburg gibt es nur wenige Privathaushalte, die über keinerlei finanzielle Reserven verfügen. Anders sieht die Lage bei den Nachbarn aus, wie aus einer Befragung der Bank ING hervorgeht.

(jt/dpa) - Mehr als ein Viertel der Privathaushalte in Europa verfügt laut einer Umfrage über keinerlei Ersparnisse. Einer Erhebung im Auftrag der Bank ING zufolge haben 26 Prozent der Befragten kein Geld auf der hohen Kante liegen – häufig, weil das Einkommen am Ende des Monats alle ist oder Ausgaben getätigt werden (müssen), die nicht zum Grundbedarf gehören.

In Luxemburg ist der „Nicht-Sparer“-Anteil im Vergleich mit anderen europäischen Ländern relativ gering: 13 Prozent der Befragten gaben an, am Ende des Monats kein Geld beiseite legen zu können ...