Wirtschafts- und Arbeitsminister laden für übernächste Woche zur Industrie-Tripartite.

Stellenstreichungen

Luxemburger Produktionsbetriebe setzen den Rotstift an

(MeM) – Wirtschaftsminister Franz Fayot und Arbeitsminister Georges Engel (beide LSAP) haben die Gewerkschaften OGBL und LCGB sowie den Industrieverband FEDIL zu einer Tripartite-Sitzung eingeladen, die am 19. April stattfinden soll.



„Bei diesem Treffen werden die Sozialpartner und die Regierung die aktuelle Wirtschaftslage und die zukünftigen Herausforderungen zur Konsolidierung und Entwicklung des luxemburgischen Industriesektors erörtern“, wie am Freitag aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der LSAP-Abgeordneten Mars di Bartolomeo und Dan Biancalana hervorgeht.

Droht die Abwanderung der Industrie? Die hohen europäischen Energiepreise machen es für Unternehmen immer teurer, hier zu produzieren.

Nach der Ankündigung des Abbaus von 155 Stellen bei Husky Technologies und einem ersten Treffen mit der Unternehmensleitung hatten die Gewerkschaften eine solches Dreiergespräch gefordert. Derzeit arbeiten 1.000 Menschen für die Husky-Gruppe in Düdelingen. Auch bei Dupont Teijin Films in Contern sind 160 Arbeitsplätze gefährdet, da dort zwei Produktionslinien geschlossen werden sollen. Unbestätigten Berichten zufolge will auch John Zink in Düdelingen 30 bis 40 Stellen abbauen.

