Ein belgisches Familienunternehmen übernimmt das Geschäft der letzten Orgelbaufirma Luxemburgs.

Wirtschaft 5 Min.

Luxemburger Orgelbau wird belgisch

Thomas KLEIN Ein belgisches Familienunternehmen übernimmt das Geschäft der letzten Orgelbaufirma Luxemburgs. Der international agierende Betrieb kehrt damit zu seinen Anfängen zurück.

Am Beginn der Geschichte des Familienbetriebs Schumacher aus Eupen steht ein Zufall. Nach dem Krieg kam der Organist des belgischen Ortes Bütgenbach auf den gelernten Tischler Stephan Schumacher zu und bat ihn, sich die beschädigten Orgelpfeifen anzuschauen. Schumacher reparierte die Orgel und war auf der Stelle von dem Instrument so fasziniert, dass er beschloss, Orgelbauer zu werden.

Um das Handwerk von der Pike auf zu lernen, verbrachte er fünf Jahre bei der Firma Haupt in Lintgen. „Mein Vater hat später noch sehr oft von Luxemburg erzählt und hat immer von seinen fünf glücklichen Luxemburger Jahren gesprochen“, erinnert sich sein Sohn Guido Schumacher. Auch nachdem sich Stephan Schumacher mit der Gründung seiner Orgelmanufaktur 1956 selbstständig machte, blieb eine enge Verbindung nach Luxemburg bestehen. Unter anderem war sein Betrieb an der Konzeption und dem Aufbau der Kirchenorgeln in Elvingen, Bettemburg und Stadtbredimus beteiligt.

Insofern schließt sich jetzt der Kreis für den Familienbetrieb. Denn Guido Schumacher, der seit 1988 die Geschicke des Eupener Unternehmens leitet, hat sich im Februar entschieden, den Geschäftsfonds der „Manufacture d'Orgues Luxembourgeoise Westenfelder“ zu übernehmen – das Nachfolgeunternehmen der Firma Haupt und der letzte Orgelbauer im Großherzogtum. Im vergangenen Jahr hatte der Firmeneigentümer Andreas Westenfelder sich zurückgezogen und die Werkstatt in Lintgen an einen Investor verkauft. „Ich wurde Anfang Januar kontaktiert, weil das ganze Holzlager verkauft werden sollte. Das interessierte mich natürlich, denn Orgelbauer haben oft gutes, abgelagertes Holz“, sagt Guido Schumacher. „Schließlich bin ich mir schnell mit dem neuen Eigentümer einig geworden, dass ich den gesamten Geschäftsfonds mit der Kundenkartei übernehme.“

Bei dem Geschäft spielt weniger Nostalgie für die Firmengeschichte eine Rolle, sondern der attraktive Luxemburger Markt. „Für uns ist das eine gute Gelegenheit. Im Land gibt es sehr viele schöne Instrumente, die gepflegt werden müssen, aber keine andere Firma, die das machen kann“, erklärt er. Aktuell restauriert Schumacher die Orgel der Saint-Joseph Kirche in Esch/Alzette.

Komplexe Anforderungen

Aus den bescheidenen Anfängen der Firma Schumacher in den 1950er Jahren ist inzwischen ein international agierendes Unternehmen geworden. Die Aufträge führen die 18 Mitarbeiter mitunter bis nach Norwegen oder Polen.

Dabei war für Guido Schumacher keineswegs immer klar, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten will. „Als Jugendlicher habe ich immer gesagt, ich mache alles außer Orgelbau“, sagt er. Also entschied er sich zunächst für das Studium der Musik und der Kunstgeschichte. Im Rückblick eine ideale Vorbereitung auf seine heutige Arbeit, sagt er. Denn nicht nur die handwerklichen Anforderungen an den Beruf sind komplex – gefragt sind Fertigkeiten im Metal- und Holzbau sowie als Möbelschreiner, Mechaniker und Elektriker.

Restaurierung der Orgel - ein Jahrhundertprojekt in der Kathedrale Es ist ein Vorhaben mit dutzenden Helfern, das sich über zwei Jahre erstreckt: In der Luxemburger Kathedrale wird die Hauptorgel restauriert. Erster Schritt: Der Abbau der Pfeifen.

Vielmehr muss man auch das nötige musikalische Gehör mitbringen, um die Orgelpfeifen zum Klingen zu bringen. „Jede Orgel ist ja in gewisser Weise ein Prototyp, sie wird speziell für den Raum gezeichnet und auf die Größe des Raums abgestimmt“, erklärt Schumacher. „Wenn man dann die Intonation, die künstlerische Gestaltung macht, muss man über eine gute musikalische Ausbildung, ein gutes Gehör und sehr viel Hörerfahrung verfügen; man muss viele Instrumente und Stilrichtungen kennen.“

Schließlich braucht man als Orgelbauer eine Portion Kunstverstand. Denn es geht immer weniger darum, neue Instrumente zu planen und zu bauen, sondern bestehende zu restaurieren. Dabei kommt Schumacher sein Kunstgeschichtsstudium zugute. „Wir haben uns zum Beispiel vor zwei Jahren an einer Ausschreibung beteiligt, bei der es darum ging, eine Barockorgel zu rekonstruieren. Wenn man dafür Konzepte entwickelt, hilft eine gewisse Sensibilität für historische Räume. Eine Barockorgel steht ja nicht allein, das muss man im musikalischen Kontext der Zeit sehen; zusammen mit der Architektur und der Art, wie damals Möbel gebaut wurden“, sagt er. „Das gleiche gilt für Instrumente aus der Renaissance oder der Romantik, insofern war das Studium schon von Vorteil für meine Rolle als Betriebsleiter.“

Kulturelles Erbe erhalten

Die breite Qualifikation hilft Schumacher dabei, auch große Aufträge an Land zu ziehen. So schätzt er, dass für den Orgelneubau in der Raelingen Ovre Kirche in Norwegen zwischen 8500 und 9000 Arbeitsstunden anfielen. Für die Instandsetzung der Orgel in der Antwerpener Kathedrale sogar 26 000. In der Branche gibt es nicht mehr viele Firmen, die Aufträge in dieser Größenordnung bewältigen können.

Guido Schumacher restauriert aktuell die Orgel der Saint-Joseph Kirche in Esch/Alzette. Foto: Guy Jallay

„In Belgien sind wir zurzeit der einzige große Betrieb. Das sind heute vor allem Firmen zwischen einem und drei Mitarbeitern“, sagt er. „International sind wir inzwischen absolut konkurrenzfähig. Wenn es um historische Rekonstruktionen geht, gehören wir sicher europaweit zu den fünf bis zehn Firmen, die das besonders gut können“, so der Firmenchef.

Mit solchen Riesenaufträgen rechnet er in Luxemburg eher nicht. „Es gibt sicher herausragende Beispiele wie die Kathedralorgel in Luxemburg, aber im Vergleich mit anderen Ländern gibt es hier relativ wenige historische Instrumente. Dennoch ist Luxemburg ein sehr orgelreiches Land“, sagt er. Gerade in den 1970ern seien hier enorm viele Instrumente gebaut worden. Ein Kulturschatz, der unbedingt erhalten werden müsse.

Denn während lange nur historische Instrumente aus den vergangenen Jahrhunderten als erhaltenswert galten, wurden die Orgeln aus der jüngeren Vergangenheit häufig vernachlässigt. „Ich denke deshalb, in Luxemburg sind vor allem in den nächsten Jahren eine Menge größerer Reparaturarbeiten, sowie Reinigung und Pflege zu machen“, sagt Schumacher, der betont, dass die Orgeln des Landes neben dem kulturellen auch einen enormen materiellen Wert haben. „Wenn man so ein Instrument wie hier in der Escher Saint-Joseph Kirche heute neu aufbauen würde, müsste man wahrscheinlich mit Kosten von 1,3 bis 1,5 Millionen Euro rechnen. Natürlich hat die Gemeinde da auch die Verpflichtung, das zu erhalten“, sagt er.

Orgelfabrik in Lintgen: "Kein Beruf sondern eine Berufung" Jedes alte Haus hat seine Geschichte. Die 92 Jahre alte Luxemburger Orgelfabrik „Manufacture d'orgues luxembourgeoise“ in Lintgen erzählt ihre von ganz allein.

Potenzielle Aufträge gibt es in Luxemburg also reichlich für die Firma Schumacher. Fürs erste wird der Betrieb aber außer dem administrativen Sitz keine Niederlassung in Luxemburg unterhalten. „So lange es nur um Wartung und Pflege geht, können wir das auch von Eupen aus tun. Aber je nachdem wie sich das Geschäft entwickelt, könnte es auch sein, dass wir eine Werkstatt in Luxemburg aufmachen“, sagt er. „Dann müsste man natürlich auch Personal finden. Es wäre daher schön, wenn wir einen oder zwei Lehrlinge aus Luxemburg finden könnten, die das Geschäft hier dann vielleicht irgendwann weiterführen können.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.