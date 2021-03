Jean-Pierre Thill, Möbelhändler und Vize-Präsident der Fédération luxembourgeoise de l'ameublement (Fedam) erklärt, wie es seiner Branche in der Corona-Krise ergeht.

Luxemburger Möbelhändler kommen gut durch die Krise

Vielen Unternehmen geht es schlecht in der Pandemie. Dennoch gibt es Branchen, die von der Corona-Krise profitieren. Jean-Pierre Thill, Möbelhändler und Vize-Präsident der Fédération luxembourgeoise de l'ameublement (Fedam) erklärt, wie es seiner Branche in der Corona-Krise ergeht.



Jean-Pierre Thill, der Corona-Lockdown hat für viele Menschen eine Art Rückzug ins Private erzwungen. Das eigene Zuhause gemütlich zu gestalten, ist seit der Pandemie noch wichtiger geworden. Inwiefern hat die Luxemburger Möbelbranche vom sogenannten Cocooning-Trend profitiert?



Die Möbelbranche ist sicherlich eine, die mit am besten durch die Corona-Krise gekommen ist. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Menschen seit der Pandemie viel Zeit zu Hause verbringen und es sich mit neuen Möbeln gemütlich gemacht haben. Die Corona-Pandemie hat auch zu zahlreichen ausgefallenen Urlaubsreisen geführt, so dass die dafür geplanten Budgets unter anderem in die Renovierung des Hauses investiert wurden. Das hat mit sich geführt, dass viele Handwerker in der Tat mehr Arbeit hatten. Und auch alle Möbelhändler diesseits und jenseits der Grenze die ich kenne, sind gut durch die Krise gekommen.

Wie groß ist denn die Umsatzsteigerung?

Ich schätze, dass die Branche im Schnitt 20 Prozent mehr Umsatz gemacht hat als in Vorkrisenzeiten.

Hat der Online-Handel auch in der Möbelbranche an Fahrt aufgenommen?

Wir stellen in der Möbelbranche fest, dass sich die Kunden zwar online informieren, die große Mehrzahl aber nachher offline einkauft. Gerade bei Möbeln ist anfassen, fühlen für viele Käufer immer noch unverzichtbar. Vor allem wollen sie auch beraten werden und das funktioniert am besten im Geschäft. Die Kunden kommen gut informiert in den Laden und kaufen gezielt und entschlossen. Früher kamen sie vielleicht drei oder vier Mal, heute kommen sie maximal zwei Mal und dann ist die Sache erledigt.

Der Kunde informiert sich sehr stark im Internet, geht aber dann für die Beratung und den Kauf ins Möbelhaus.

Dabei muss man auch sagen, dass wir in der Branche extrem große Verkaufsflächen haben. Meine zwei Geschäfte zusammen etwa haben rund 10.000 Quadratmeter, bei Kichechef sind es 40.000 Quadratmeter. Das heißt, da wo die Begrenzung von einem Kunden pro 10 Quadratmeter vorgeschrieben ist, können wir Kunden auf 100 Quadratmeter empfangen. Da haben wir natürlich einen deutlichen Vorteil; daher haben wahrscheinlich auch viele Kunden nicht gezögert, zu uns zu kommen. Natürlich haben wir auch alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften eingehalten und unsere Mitarbeiter so oft wie nur möglich testen lassen.



Haben sie denn gar keine Angst vor der großen Online-Konkurrenz?

Die Konkurrenz gibt es natürlich, sie ist aber bei weitem nicht so dominant wie in anderen Bereichen. Der Kunde informiert sich sehr stark im Internet, geht aber dann für die Beratung und den Kauf ins Möbelhaus. Vor allem größere Anschaffungen wie Einbauküchen werden vor Ort getätigt.

Kleine Dekoartikel werden häufiger online bestellt, weil die Risiken bei einem solchen Kauf auch begrenzt sind. Wir stellen aber fest, dass die Kunden nach wie vor beim Möbelkauf ausführlich beraten werden wollen; sie wollen sich an jemanden wenden können, falls es Probleme gibt, wenn etwa die Polsterung nachlässt, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Luxemburger Fachhändler stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite, das wissen die Verbraucher zu schätzen.

Worin bestehen aktuell die größten Herausforderungen für ihre Branche?

Den derzeitigen Kundenansturm zu meistern, ist derzeit die größte Herausforderung. Ich denke an die innerbetriebliche Organisation, da viele Angestellte im „Congé pour raisons familiales“ oder in Quarantäne sind, weil sie Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatten. Das bringt mit sich, dass permanent Mitarbeiter fehlen.

Die Kosten sind auch durch die ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die wir getroffen haben, in die Höhe geschnellt. Auch bei den Monteuren sorgen wir immer dafür, dass die Sicherheitsregeln streng eingehalten werden. Das ist natürlich mit mehr Aufwand verbunden, aber im Vergleich zu anderen Branchen haben wir natürlich genug zu tun.

Das Geschäft läuft derzeit so gut, dass es zu Lieferengpässen kommt...

Angesichts der Situation kommt es teilweise zu Lieferstörungen und Verlängerungen der Lieferzeiten. Verschiedene Rohmaterialien fehlen derzeit auf dem Markt, Schaumstoffe etwa sind schwer zu bekommen sowie auch Elektrogeräte, weil zahlreiche Lieferketten wesentlich langsamer laufen. Deshalb explodieren derzeit die Lieferzeiten: Vorher brauchten wir in der Regel rund acht Wochen zur Auslieferung, jetzt muss man 14 bis 16 Wochen mit einberechnen.

Mit welchen Erwartungen gehen sie in das „Miwwelfestival“, das heute beginnt?

Wir haben bereits in den Monaten Januar und Februar gut gearbeitet; daher gehe ich davon aus, dass das Festival gut laufen wird. Die Fedam hat das Festival dieses Jahr etwas verlängert, um die Kundenströme besser zu entzerren. Zudem haben wir die Erlaubnis bekommen, an zwei Sonntagen zu öffnen. Das wird sicherlich auch helfen, die Kundenströme besser zu verteilen. Gleichzeitig haben wir das diesjährige Festival bis zum 21. März verlängert, um die Sicherheit der Besucher in den Geschäften zu gewährleisten.





Miwwelfestival 2021 Die Frühjahrsausgabe des Miwwelfestivals findet von Samstag, 13. März 2021 bis Samstag, 27. März 2021 statt. Die teilnehmenden Betriebe sind: Möbel Alvisse, Ameublements Thill, Meubles Oestreicher, Studio-Land, Roche Bobois, Tousalon, Galerie Moderne, Conforama, Maison du Lit, Literie Kandel, Kiche Concept, Beim Ruhl, Kichechef, Cabinet Schranksysteme, Matelas Stoll, Deckerline, Dormahome, Lucien Schweitzer, Beim Fiischen, Meubles Mich Gillen, House of Comfort, Thommessen Intérieurs. Alle 22 Geschäfte, die an der Aktion teilnehmen, werden auch an den Sonntagen, 14. und 21. März 2021, geöffnet sein. www.fedam.lu

