Die heimischen Banken mit ihren insgesamt fast 1,2 Millionen Kunden sind mit der Entwicklung des Privatkundengeschäfts sehr zufrieden.

Umfrage unter Banken

Luxemburger horten vor allem auf ihren Spar- und Girokonten

(he) – In einem Umfeld, das weiterhin von den Folgen der Pandemie und einem Niedrigzinsumfeld geprägt war, konnten die luxemburgischen Banken ihr Kundengeschäft im vergangenen Jahr im gewohnten Maß fortsetzen. Das geht aus einer gemeinsam von der Association des Banques et Banquiers Luxembourg (ABBL) und der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) durchgeführten Umfrage hervor.

Kreditgeschäft trotzt der Pandemie

Während die Anzahl der Kunden laut Befragung mit insgesamt 1,192 Millionen stabil blieb, stiegen die ausstehenden Beträge (Einlagen + Kredite) leicht auf 97,8 Milliarden Euro an, wes einem Plus von 7,7 Prozent gegenüber 2020 entspricht.

„Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf einen Markteffekt zurückzuführen, aber auch auf eine gute Entwicklung des Kreditmarktes, dessen Volumen in der Tat um 7,4 Prozent gestiegen ist“, erklärt Michael Burch, bei der ABBL verantwortlich für das Privatkundengeschäft. „Somit sind in diesem Bereich keine pandemiebedingten negativen Effekte festzustellen“. Der Kreditmarkt wird demnach vor allem von Hypothekarkrediten angetrieben, die 88 Prozent des Volumens ausmachen und gegenüber dem Vorjahr um neun Prozent gestiegen sind.

Kunden bleiben vorsichtig

Die Umfrage zeigt auch, dass die Kunden den Großteil ihres Vermögens (80 Prozent) nach wie vor auf Giro- und Sparkonten halten. „Dieses vorsichtige Verhalten kann in einem Umfeld historisch niedriger oder sogar negativer Zinssätze eventuell überraschen“, stellt Jerry Grbic, CEO der ABBL, fest.

Für Grbic stellt das auch eine Herausforderung im Kontext der Finanzierung des ökologischen Wandels, innovativer Sektoren oder auch der Reindustrialisierung der Volkswirtschaften dar. „In der Tat sollten wir uns daran erinnern, dass allein öffentliche Gelder nicht ausreichen werden, um diese Herausforderungen zu bewältigen“, so der ABBL-Geschäftsführer.

Private Investitionen müssten staatlich unterstützt werden. „Dazu bedarf es neben einer Reihe von steuerlichen Anreizen, auch weitere Anstrengungen im Bereich der Finanzbildung, damit jeder versteht, dass er durch seine Entscheidungen hinsichtlich der Mobilisierung seiner Ersparnisse einen Einfluss auf die Gesellschaft haben kann“, meint Grbic.

Trend zur Digitalisierung setzt sich fort

Was die Umfrage darüber hinaus zeigt, ist das weitere Voranschreiten der Digitalisierung. „COVID-19 hat nur einen Trend bestätigt oder sogar beschleunigt, den wir seit einer Reihe von Jahren beobachten, nämlich dass unsere Kunden sich an die Nutzung des Online-Banking gewöhnt und nun einen gewissen Grad an digitaler Reife erreicht haben“, erklärt Michael Burch.

So gab es in den Filialen bei den Überweisungen einen Rückgang um neun Prozent und bei den Abhebungen einen weiteren Rückgang um 16 Prozent. Gleichzeitig haben die Überweisungen per E-Banking um sieben Prozent zugenommen. Generell ist die Nutzung von E-Banking bei Privatkunden um fünf Prozent und bei Geschäftskunden um acht Prozent gestiegen.

Weniger Filialen und Geldautomaten

Zu beachten ist laut ABBL auch, dass die Anzahl der Filialen und Geldautomaten ziemlich stabil bleibt. Der Bestand der Bankfilialen ist um zwei Prozent auf 231 Standorte gesunken, bei den Bankautomaten gab es ein Minus um gut vier Prozent auf 539. „Anhand dieser Zahlen kann festgestellt werden, dass die Abdeckung mit Bankfilialen oder Geldautomaten im Verhältnis zur Einwohnerzahl in Luxemburg im Vergleich zum europäischen Durchschnitt immer noch hoch ist“, meint dazu Grbic.

