Nostalgie im Sparstrumpf

Luxemburger horten noch immer fast 200 Millionen Franken

Umgerechnet sind damit knapp fünf Millionen Euro an alten luxemburgischen Banknoten im Umlauf. Ein Wechseln ist nach wie vor möglich.

(he) – Obwohl im Großherzogtum bereits 2002 der Euro als Bargeld eingeführt wurde, sind nach wie vor noch große Mengen an Luxemburger Franken im Umlauf.

Wie das Finanzministerium auf eine parlamentarische Anfrage der LSAP mitteilt, waren zum Stichtag 31. Dezember 2022 noch 864.200 Scheine im Wert von rund 198,5 Millionen Franken im Umlauf, was umgerechnet rund 4,92 Millionen Euro entspricht. Gegenüber dem Vorjahr (rund 199 Millionen Franken) hat sich der Bestand damit nur minimal verringert. Große Teile der Bevölkerung hängen also nach wie vor an den alten Scheinen.



Der Wechselkurs ist unverändert

Die häufigsten Scheine, die sich noch im Umlauf befinden, sind 100-Franken-Scheine. Allein davon vermisste die Luxemburgische Zentralbank zum Jahresende noch mehr als 786.000 Exemplare. Erwartungsgemäß deutlich geringer war mit 66.700 Exemplaren der Anteil noch nicht eingetauschter 1.000-Franken-Scheine. An 5.000-Franken-Scheine sind noch mehr als 10.000 Stück im Umlauf.

Der Wechselkurs wurde bereits 1999 unwiderruflich festgelegt, ist also unabhängig vom Euro-Kurs. Seit diesem Tag haben 40,3399 Luxemburgische Franken den Wert eines Euro.

Während die alten luxemburgischen Banknoten auch mehr als 20 Jahre nach der Umstellung noch ohne zeitliche Begrenzung bei der BCL eingetauscht werden können, werden alte Franken-Münzen bereits seit 2004 weder erstattet noch umgetauscht.

Zu beachten ist hierbei allerdings, dass die BCL nur Luxemburger Franken-Banknoten umtauscht, die vom Institut Monétaire Luxembourgeois (IML) in Umlauf gebracht wurden. Eine Übersicht der akzeptierten Banknoten gibt es hier.

