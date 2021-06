Am Sonntag erhielten 85 Absolventen das „Brevet de Maîtrise“ und 45 Mitarbeiter von Handwerksbetrieben die „Promotion du Travail“.

Luxemburger Handwerk

85 neue Meister im Land

(MeM) - Während einer feierlichen Zeremonie im Hybridmodus in der Luxexpo the Box erhielten am Sonntag in Anwesenheit von Erbgroßherzog Guillaume 85 Absolventen des Meisterlehrgangs das „Brevet de Maîtrise“ und 45 Mitarbeiter von Handwerksbetrieben die „Promotion du Travail“ wegen guter Leistungen.

Zwölf der jungen Absolventen bestanden den neuen Meisterbrief „Artisan en Alimentation“.

Ein Teil der Ausgezeichneten war in der Luxexpo vor Ort... Foto: CdM

Die Chambre des Métiers lobte das „Engagement, die Beharrlichkeit und die hervorragenden Ergebnisse der jungen Absolventen, die in der beispiellosen Situation der Pandemie ihre Prüfungen bestanden haben.“

Unter den anwesenden Gästen waren der Minister für Bildung und Jugend Claude Meisch, die Präsidentin der Arbeitnehmerkammer Nora Back und der Präsident der Handwerkskammer Tom Oberweis.

...andere waren über Livestream online zugeschaltet. Foto: CdM

Dank seines multidisziplinären und vielseitigen Charakters ist das Brevet de Maîtrise die Referenzausbildung für zukünftige Unternehmensleiter, Lehrlingsausbilder und Aufsichtspersonal, so die Handwerkskammer.

Die Promotion des travail ist eine Auszeichnung, die individuelle Verdienste hervorhebt. Sie wird an Kandidaten der handwerklichen Ausbildung und des Brevet de Maîtrise vergeben, um deren herausragende Ergebnisse und damit Exzellenz zu belohnen.

