Luxemburger Firma kauft Streetscooter-Geschäft der Deutschen Post

Thomas KLEIN

Nach Informationen der deutschen Zeitung „Die Welt“ wird ein Unternehmen mit Sitz in Luxemburg das „StreetScooter“-Geschäft der Deutschen Post übernehmen. Dabei handelt es sich um eine Firma namens Odin Automotive, die im vergangenen Monat im Großherzogtum gegründet worden sei, so der Bericht. Demnach will der Luxemburger Betrieb alle Anteile des Aachener Entwicklers für elektronisch betriebene Klein-Transporter übernehmen. Das Geschäft der Post in diesem Bereich war defizitär. Details zu dem Geschäft sind nicht bekannt, bisher will sich keiner der Beteiligten dazu äußern.

Der Hauptgesellschafter von Odin ist Stefan Krause, der bereits im Vorstand einiger Schwergewichte der deutschen Wirtschaft wie der Deutschen Bank und BMW war. In den letzten Jahren war Krause vor allem in der Gründerszene aktiv, etwa als Aufsichtsrat der Start-up-Schmiede Rocket Internet oder als einer der Gründer von Canoo, das elektronisch betriebene Minivans herstellen will, oder als CFO von Faraday Future, einem weiteren Start-up im Bereich der Elektromobilität.

Laut seinem LinkedIn-Profil ist Krause außerdem der Finanzchef von Levere Holdings Acquisition Corp, einer Special Purpose Acquisition Company mit Sitz auf den Cayman Islands.

