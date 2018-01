(miz) - "Die CSSF will niemanden strafen und die CSSF will auch das Geld dieser Strafen nicht", so Claude Marx, Chef der nationalen Finanzaufsichtsbehörde während einer Pressekonferenz am Dienstag.



Stattdessen soll sich künftig ein unabhängiges Organ um die Sanktionen mit Finanzinstituten kümmern. Damit das umgesetzt wird, hat die Behörde bereits einen Gesetzesentwurf vorgelegt.



Marx erklärt die Entscheidung so, dass man gegen die Gerüchte vorgeht, die CSSF wäre auf Geld aus: "Wir gehen gegen die Gerüchte vor, dass wir Geld eintreiben wollen um damit unsere Mitarbeiter, mittlerweile fast 800, zu bezahlen."



Die CSSF wird demnach kein Geld mehr durch Strafen erhalten, außer um anstehende Kosten abzudecken.



Im Jahr 2017 verhängte die Finanzaufsicht Strafen im Wert von 15 Millionen Euro. Die größte Einzelstrafe betrug 9 Millionen Euro. Verhängt wurden sie zum größten Teil wegen "unangemessener Unternehmensführung" oder "unangemessener interner Kontrollsysteme".









