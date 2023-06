Das Unternehmen profitiert von Sondereffekten durch den Verkauf einer Tochterfirma.

Jahresbericht

Luxemburger Börse meldet Rekordgewinn

Das Unternehmen profitiert von Sondereffekten durch den Verkauf einer Tochterfirma.

(ThK) - In ihrem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht gibt die Luxemburger Börse (LuxSE) für 2022 einen operativen Umsatz von 38,2 Millionen Euro bekannt. Das ist ein Wachstum von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Börse meldete zudem einen außergewöhnlichen Nettogewinn von 170 Millionen Euro. Dieser kommt allerdings auch durch den im September 2022 abgeschlossenen Verkauf der LuxSE-Tochtergesellschaft Fundsquare an das britische Fondsdaten- und Technologieunternehmen FE fundinfo zustande. Im Rahmen dieser Transaktion erwarb LuxSE eine Beteiligung an FE fundinfo.

„Die außergewöhnlichen Finanzergebnisse für 2022 sind hauptsächlich auf die Übernahme von Fundsquare durch FE fundinfo zurückzuführen. In einem Umfeld, das von zunehmendem Wettbewerb und Marktkonsolidierung geprägt ist, musste Fundsquare Teil einer größeren Gruppe sein, um sein volles Potenzial auszuschöpfen“, kommentierte Julie Becker, CEO von LuxSE. „FE fundinfo verfügt über die Ressourcen und das Netzwerk, um sicherzustellen, dass Fundsquare international expandieren kann.“

Neue Strategie

LuxSE werde einen Teil des außergewöhnlichen Gewinns in die Umsetzung seiner neuen strategischen Roadmap investieren, die Ende 2022 definiert wurde. „Unsere Vision ist es, der weltweit führende Anbieter nachhaltiger Finanz- und Informationslösungen zu werden und den Marktteilnehmern ein breites Spektrum an Lösungen anzubieten, die über traditionelle Finanzprodukte und -dienstleistungen hinausgehen“, erklärte Alain Kinsch, Präsident des Verwaltungsrats von LuxSE.

Trotz der hohen Inflation, gestiegener Zinssätze, geopolitischer Spannungen und eines erheblichen Rückgangs der gesamten weltweiten Anleiheemissionen im Jahr 2022 habe LuxSE seine Position als führender Börsenplatz für internationale Schuldtitelemissionen im Jahr 2022 mit einem Marktanteil von 29 Prozent verteidigen können, schreibt das Unternehmen.

Luxemburger Börse kooperiert mit China Everbright Bank Im Rahmen der Zusammenarbeit wollen die beiden Finanzmarktakteure das Thema nachhaltige Finanzen voranbringen.

Im Bereich nachhaltige Finanzen begab das Unternehmen im Jahr 2022 535 neue grüne Anleihen, was einem Rückgang von vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Mithilfe der nachhaltigen Anleihen wurden 207 Milliarden Euro für Investitionen ein positive grüne und soziale Ziele aufgenommen. Dies entspricht einem Rückgang von 16 Prozent im Jahresvergleich, spiegele aber den weltweiten Rückgang der Emissionen nachhaltiger Anleihen im Jahr 2022 wider, so das Unternehmen. In diesem Bereich habe man dennoch Marktanteile hinzugewinnen können.

